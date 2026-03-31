國民黨台中市長提名江啟臣勝出 白營的他欣喜喊出這個口號

國民黨台中市長提名初選民調揭曉，最終由立法院副院長江啟臣勝出。民眾黨中央委員、台中市議員江和樹對此非常興奮，上午甚至還以兩人同姓，喊出「台中將將（江江）好」的口號，並說2026、2028藍白合讓民進黨下架是最終的目標。

江和樹說，藍白一定要合作，身為民眾黨的中央委員他非常開心，因為江啟臣出線是我們最好的選擇，台中將將（江江）好是我們的期待，希望在2026的這一戰，台灣民眾黨會扮演一個很好的角色，全力相挺國民黨的候選人，因為2026、2028必須合作，最終的目標就是下架民進黨，相信這已經是很大的共識了。

他說，江啟臣不管他的資歷或者學歷都相當的沒有問題，相信台中會讓國際看見。我們要選的市長也要能夠講的出來，那就是江啟臣。台中市要更好，請支持「將將（江江）好」這是我們的未來。