初選落敗楊瓊瓔承諾全力支持 江啟臣感謝她大器與大度

立委楊瓊瓔在國民黨台中市長民調初選中輸，她今天在臉書說會履行承諾，全力支持江啟臣副院長；江啟臣在她臉書下留言「感謝瓊瓔姐的大器與大度」。

江啟臣在楊瓊瓔臉書留言表示，感謝瓊瓔姐的大器與大度，這段期間的努力和付出大家都看見了！延續盧秀燕市長執政，讓台中更好是我們共同的目標，未來的路上，瓊瓔姐絕對是我最重要的夥伴，也要拜託瓊瓔姐與啟臣作伙努力打拚！我們一起讓台中啟程、從幸福城邁向旗艦城！

楊瓊瓔在臉書表示，這次的類初選已經翻頁，但是讓台中更好的願景，卻永遠都是她心中的進行式。她感謝市民朋友這段時間給予的支持和肯定，初選結果出來，恭喜江啟臣副院長。

她完全尊重民意及初選結果。誠如她之前所說「贏的是提名人，輸的是助選人。個人事小，台中事大，她會履行承諾，全力支持江副院長。她將把30年的在地服務能量轉化為助選戰力，國民黨唯有團結一心，才能在年底勝選，延續幸福執政。