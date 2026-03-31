即時短評／藍營中市長提名江啟臣勝出不意外 重新整隊成艱鉅任務

國民黨台中市長初選民調揭曉，由具國際形象的立法院副院長江啟臣勝出，這場「姐弟之爭」也迎來最終結局。外界認為江啟臣能出線並不意外，不過江、楊表態參選以來，雙方支持者裂痕已經造成，江啟臣後續如何整合將是艱鉅任務。

江啟臣2018年曾與盧秀燕競爭台中市長黨內初選，盧以0.6個百分點些微差距險勝江啟臣，當時江啟臣頗有風度接受，並為盧秀燕輔選。

8年後江啟臣捲土重來，江為了參選中市長作準備，早已跨選區跑攤耕耘，時常與盧秀燕合體同框，外界原以為國民黨會推派江啟臣出戰，盧也視江為接班人，甚至在反罷免宣講點名江啟臣是「下一個台中市長」，未料立委楊瓊瓔突然宣布參選，讓江得先面對自家人的「姐弟之爭」。

楊、江先後表態參選，黨中央一度協調卻破局，最終決定以內參民調定勝負。江啟臣持續深入基層拜票，並以立法院副院長身分接待外賓，展現外交長才，江更一路獲得前台中市長胡志強與前台中縣長廖了以等藍營大老支持，甚至多名黨內明星站台。

楊瓊瓔從政30多年，是立委老將，她參選後積極拜訪基層與參加市政行程，強調親民形象與地方組織，但因為知名度相對低，最終民調落敗。

江啟臣贏得初選，外界並不意外，不過整合難題才剛要開始。楊瓊瓔雖然承諾會當助選員，但是初選期間，兩派支持者檯面下動作與衝突不斷，江、楊能否整合成功，楊的支持者是否能全力輔選、固票，都考驗江的手腕和身段。

國民黨提名人選確定絕非「選戰結束」，江啟臣下一戰就是跟民進黨市長參選人何欣純對決，國民黨想守住台中，江啟臣要能延續楊的縣區實力與親民形象，並發揮母雞帶小雞的功效。