快訊

專訪／台灣唯一3大賽開轟 林哲瑄首曝帶投球失憶拚戰2013經典賽

美以空襲伊朗炸出蘑菇雲！震撼畫面曝光 連川普也轉發

聽到頭骨碎裂聲！巨業客運撞死東海女大生還2度輾壓 司機判4年6月

聽新聞
0:00 / 0:00

新北藍白合作 黃國昌：盼與李四川展現民主典範

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
民眾黨主席黃國昌今天到樹林博愛市場掃街。記者葉德正／攝影
民眾黨主席黃國昌今天到樹林博愛市場掃街。記者葉德正／攝影

藍白新北合作持續進行中，民眾黨主席黃國昌今天到樹林樹德宮參拜，在與廟方聊天時，談到自己跟川伯李四川有很好的溝通，被問到兩人如何溝通，黃說，不管透過各式各樣方式，時機成熟就會跟大家報告細節，他一直認為，民主政治本就該是場君子之爭，期待這次跟國民黨李四川，彼此間能展現出民主典範。

2026九合一選舉

黃國昌今天帶著民眾黨議員參選人吳亞倫到樹林樹德宮參拜並到博愛市場掃街，民進黨新北市參選人長蘇巧慧過年期間也曾造訪，被認為是彼此較勁。

黃國昌說，民主政治大家就盡量爭取選民的認同跟支持，新北市幅員遼闊，到沒有說哪裡是誰的大本營，每個新北的社區每個新北的鄰里，都是我們關懷的對象與要爭取支持的地方。

黃國昌說，這次在土樹三鶯選區推出了非常優秀的議員參選人吳亞倫，進入社區爭取選民的認同，希望接下來的選舉，可以回歸到政見，用政見來爭取選民的支持，替鄉親來發聲。

對於與李四川合作，黃國昌說，希望藉此讓大家看到其實在民主政治選舉過程當中，不是只有謾罵、叫囂，那更多的是好的政見彼此相互交流，共同為新北市民創造好的福祉，這才是所有新北市民大家共同期待的事物。

媒體詢問黃國昌是否來跟蘇巧慧較勁，但黃國昌在與廟方幹部聊天時提到「我知道你們是支持川伯的」，廟方人員直呼「太厲害的」，黃國昌回說「我有做好情報搜集」。

掃街過程雖然還是有人小聲偷嗆黃國昌，不過仍有不少昌粉直呼「國昌老師好帥」，也有阿姨焦慮藍白合進度，黃國昌也回應接下來會比民調等等。

民眾黨主席黃國昌今天到樹林博愛市場掃街。記者葉德正／攝影
民眾黨主席黃國昌今天到樹林博愛市場掃街。記者葉德正／攝影

民眾黨 蘇巧慧 新北

延伸閱讀

聯合報社論／政治清算寒冬來臨，藍白已無容錯空間

新北市藍綠白政見交鋒 老屋建電梯 李四川給誘因

蘇巧慧提新北免費營養午餐政見 李四川：經評估也會推動

蘇巧慧：初選完成　啟動第2輪掃市場拜票活動

相關新聞

國民黨台中市長初選結果揭曉 江啟臣打敗楊瓊瓔出線

國民黨台中市長提名初選民調今天揭曉，最終由立法院副院長江啟臣勝出，打敗對手、資深立委楊瓊瓔，將成為藍營正式的提名選將。

影／國民黨初選江啟臣勝出 楊瓊瓔：團結守住幸福台中

國民黨台中市長初選今天上午出爐，最終由立法院副院長江啟臣勝出，成為藍營正式的提名選將。敗選的國民黨立委楊瓊瓔上午在副主席兼秘書長李乾龍陪同下出席黨中央的記者會，她表示，類初選已經翻頁，她尊重民調結果，個人事小、台中事大，支持江啟臣守住幸福台中。

影／江啟臣確定代表國民黨選台中市長 何欣純這樣回應

國民黨今天早上公布台中市長初選民調結果，由立法院副院長江啟臣勝出將選台中市長；早已代表民進黨要參選台中市長的立委何欣純今天在台中后里受訪表示，她會用最踏實堅定的態度，正面迎戰，全力以赴。

影／江啟臣接棒選台中市長 盧秀燕：初選結束是勝選的開始

立法院副院長江啟臣在黨內初選勝出，將代表國民黨出戰年底台中市長選戰。台中市長盧秀燕表示，恭喜江啟臣，也對江的對手立委楊瓊瓔表達敬佩，雙方展現了君子之爭；初選結束就是勝選的開始，更重要的是接下來的大選，一定要團結爭取市民支持。

國民黨台中市長提名江啟臣勝出 黃健豪：母雞確定聯合競選啟動

國民黨台中市長提名初選民調揭曉，最終由立法院副院長江啟臣勝出。立法委員黃健豪上午形容這是符合市民期待的結果，也讓台中市在2026的基層選舉有了「母雞」競選的腳步算是正式啟動。

藍台中市長人選江啟臣勝出 楊瓊瓔：尊重並支持

國民黨台中市長初選今天上午出爐，國民黨副主席兼秘書長李乾龍今在中央黨部宣布，由立法院副院長江啟臣勝出。國民黨立委楊瓊瓔表示，類初選已經翻頁，她尊重民調結果，個人事小、台中事大，支持江啟臣守住幸福台中。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。