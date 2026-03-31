新北藍白合作 黃國昌：盼與李四川展現民主典範

藍白新北合作持續進行中，民眾黨主席黃國昌今天到樹林樹德宮參拜，在與廟方聊天時，談到自己跟川伯李四川有很好的溝通，被問到兩人如何溝通，黃說，不管透過各式各樣方式，時機成熟就會跟大家報告細節，他一直認為，民主政治本就該是場君子之爭，期待這次跟國民黨李四川，彼此間能展現出民主典範。

黃國昌今天帶著民眾黨議員參選人吳亞倫到樹林樹德宮參拜並到博愛市場掃街，民進黨新北市參選人長蘇巧慧過年期間也曾造訪，被認為是彼此較勁。

黃國昌說，民主政治大家就盡量爭取選民的認同跟支持，新北市幅員遼闊，到沒有說哪裡是誰的大本營，每個新北的社區每個新北的鄰里，都是我們關懷的對象與要爭取支持的地方。

黃國昌說，這次在土樹三鶯選區推出了非常優秀的議員參選人吳亞倫，進入社區爭取選民的認同，希望接下來的選舉，可以回歸到政見，用政見來爭取選民的支持，替鄉親來發聲。

對於與李四川合作，黃國昌說，希望藉此讓大家看到其實在民主政治選舉過程當中，不是只有謾罵、叫囂，那更多的是好的政見彼此相互交流，共同為新北市民創造好的福祉，這才是所有新北市民大家共同期待的事物。

媒體詢問黃國昌是否來跟蘇巧慧較勁，但黃國昌在與廟方幹部聊天時提到「我知道你們是支持川伯的」，廟方人員直呼「太厲害的」，黃國昌回說「我有做好情報搜集」。

掃街過程雖然還是有人小聲偷嗆黃國昌，不過仍有不少昌粉直呼「國昌老師好帥」，也有阿姨焦慮藍白合進度，黃國昌也回應接下來會比民調等等。