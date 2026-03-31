影／江啟臣確定代表國民黨選台中市長 何欣純這樣回應

國民黨今天早上公布台中市長初選民調結果，由立法院副院長江啟臣勝出將選台中市長；早已代表民進黨要參選台中市長的立委何欣純今天在台中后里受訪表示，她會用最踏實堅定的態度，正面迎戰，全力以赴。

何欣純今天早上到台中市后里區參加活動，她受訪表示，自己早就做好一對一的對戰的準備，所以今天江副院長出線，確定人選，對她來講就是用最踏實、堅定的態度，能夠正面迎戰、全力以赴。

何欣純說，她早就做好準備，現在希望跟江啟臣來一場對台中這座城市進步之爭，誰能夠帶給這個城市進步更多、更大。誰能夠帶給市民更好的生活？她說這是未來二人希望就政見政策提出牛肉，來讓市民做最好的選擇。

何欣純表示，市民非常有智慧、也非常有眼光，她會做市民的市長，堅定跟市民站在一起，堅定跟我們所有的市民朋友一起打造欣欣向榮的大台中，給市民一個非常有希望的未來。