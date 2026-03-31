影／江啟臣接棒選台中市長 盧秀燕：初選結束是勝選的開始

立法院副院長江啟臣在黨內初選勝出，將代表國民黨出戰年底台中市長選戰。台中市長盧秀燕表示，恭喜江啟臣，也對江的對手立委楊瓊瓔表達敬佩，雙方展現了君子之爭；初選結束就是勝選的開始，更重要的是接下來的大選，一定要團結爭取市民支持。

盧秀燕今天上午赴市議會備詢，會前受訪，被問及江啟臣在黨內初選勝出，她說，江和楊都是非常資深且非常優秀的民意代表，雖然他們都堅持初選，但一再保證過程中一定是君子之爭，說到做到，所以今天才會有圓滿的結果，恭喜江啟臣能夠勝出，任重道遠。

盧秀燕也表示，要敬佩楊瓊瓔，在過程中展現絕佳的運動家與政治家的精神，展現了絕佳的風範，是一場君子之爭；而且楊剛剛也立刻表態，說會全力成為最佳助選員，輔選江啟臣，她們都會是最佳助選員。

盧秀燕強調，初選結束是勝選的開始，初選只是一個過程，更重要的大選，接下來大家一定要團結、努力，爭取市民的支持，贏得最後的勝選。

媒體也詢問，對國民黨主席鄭麗文訪陸的看法。盧秀燕回應，為了台灣的安全與和平，我們一定要與人為善，與鄰國為善很重要，所以對於鄭訪陸，不但要支持，還要給予高度的祝福。