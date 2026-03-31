藍台中市長人選江啟臣勝出 楊瓊瓔：尊重並支持

國民黨台中市長初選今天上午出爐，國民黨副主席兼秘書長李乾龍今在中央黨部宣布，由立法院副院長江啟臣勝出。國民黨立委楊瓊瓔表示，類初選已經翻頁，她尊重民調結果，個人事小、台中事大，支持江啟臣守住幸福台中。

李乾龍、楊瓊瓔今與國民黨台中市黨部主委蘇柏興今在中央黨部拆封內參民調結果，隨後一同舉行記者會說明。江啟臣則因主持立法院會無法出席，因此派員代表。

李乾龍表示，秉持民主精神，公正公開競爭，根據兩人協調共識，不公布民調結果，並宣布由江啟臣勝出，也感謝楊瓊瓔有風度。

楊瓊瓔表示，勝者就是提名人，敗者就是助選人，「個人事小、台中市大」，她支持江啟臣，她會將30年來服務累積能量化為助選戰力，團結一致爭取勝選，守住幸福執政的台中。