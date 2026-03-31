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藍營台中市長內戰江啟臣勝出 綠黨團：先把中央總預算過了
國民黨台中市長初選落幕，立法院副院長江啟臣勝出，將出戰今年底的市長選戰。民進黨台中市議會黨團表示，江如果真心爭取台中市民的支持，應該已立法院副院長的身分積極協調，盡速通過中央政府總預算案，否則就是「說一套、做一套」。
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民進黨台中市議會黨團總召周永鴻指出，總預算案遲遲不過，影響的是通勤族每天要用的TPASS通勤月票、租屋族的租金補貼、長照服務、學校設備更新、地方重大建設等等，這些都直接關係台中市民的日常生活，江啟臣若想選市長，就不能一邊喊關心市民，一邊在立院卡預算。
周永鴻呼籲江啟臣，不要學習現任市長盧秀燕的「包牌問政」風格，對爭議議題模糊帶過，應該直球對決軍購議題、國民黨主席鄭麗文訪陸等敏感問題，台中市民要的是一個有擔當、有立場的領導人，而非閃躲問題的政客，「說清楚、做出來」，才是對台中市民的尊重。
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