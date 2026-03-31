藍營台中「姊弟之爭」落幕江啟臣勝出 基層盼盡速團結打贏選戰

國民黨台中市長民調初選今天揭曉，立法院副院長江啟臣出線，角逐的立委楊瓊瓔今回應，恭喜副院長，台中加油，「我們就當助選員」。藍營人士表示，民進黨何欣純已經提早跑了4個多月，呼籲江、楊趕緊放下初選時的激烈，團結一致，打贏年底選戰。

民進黨去年10月就徵召立委何欣純參選下屆台中市長，原本外界以為國民黨會派出江啟臣迎戰，但楊瓊瓔去年11月28日在臉書宣布「我準備好了」，率先投入黨內台中市長初選，江隨後也表態爭取黨內提名，台中市長初選戰火正式引爆。

這場「姊弟之爭」延燒4個多月，數度引起基層焦慮，最終決定以內參全民調決定提名人選，經過連續三天電話民調後，黨中央今宣布民調結果，江啟臣獲得最終勝利。不過，台中市能否在初選後順利整合成一大考驗。

國民黨台中市黨部主委蘇柏興表示，台中市長初選民調結果出爐後，整體大方向是好的，如果沒有經過民調，反而更難整合，因為誰也不服誰。他強調，兩人在初選過程中算平和，對後續整合有信心。

台中市議會國民黨團書記長李中說，江啟臣與立委楊瓊瓔耕耘基層多年，實力雄厚，君子之爭有了結果，未來更應化競爭為團結，在年底的九合一選舉中贏得勝利，延續市長盧秀燕施政。

李中說，江啟臣具備中央與地方完整歷練，獲市民支持脫穎而出，實至名歸；楊瓊瓔多年來辛勤耕耘基層，在地方事務或立法院問政都展現優秀能力。這次初選過程公平、公正，沒有惡意攻訐，顯示國民黨民主機制的成熟，未來雙方團結齊心，才能打造更優質台中。

藍營人士表示，盧秀燕競選台中市長時初選是2月9日，但此次更晚，已經快4月了，江的民調雖然領先何欣純，但何的實力不容小覷，民進黨已經提早跑了4個多月，況且還有「母雞帶小雞」的問題，時間真的很緊迫，希望兩位趕緊放下初選時的激烈，整合團結一致，打贏年底選戰。