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老屋增設電梯難度在雜項執照 李四川籲中央法令鬆綁

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川認為，老屋增設困難度高在於建築法中所規定的「雜項執照」申請。圖／翻攝李四川臉書
國民黨新北市長參選人李四川認為，老屋增設困難度高在於建築法中所規定的「雜項執照」申請。圖／翻攝李四川臉書

國民黨新北市長參選人李四川日前提出希望在老舊公寓裝設電梯，讓長者能外出走走，此政策引發討論，今李四川再度指出，雙北市過去幾年都在推動老舊公寓裝設電梯，但成案數不多，這並不表示沒這需求，而是棘手的法令問題。

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李四川今在臉書發文表示，他先前已提出如何解決一樓不願配合裝設電梯的想法，今天來談談比一樓更棘手的是法令的問題，增建電梯必須取得建築法中所規定的「雜項執照」。如果電梯落椿的位置是屬於社區的公共空間，依照一個名稱落落長的法規—「建築物於共有土地增設昇降機應檢附土地及建築物權利證明文件作業規定」，申請雜項執照必須取得過半數土地與建築物所有權人的土地使用同意書。

但30年以上的老舊公寓，如果是獨棟的透天厝，問題可能單純一點；如果是雙併或是大型連棟式的社區，經過多年來的買賣、繼承、租賃，要找到過半數土地和建築物所有權人取得土地使用同意書，你只能等到地老天荒。

李四川說，徒法不足以自行。他呼籲中央盡快修改相關法規，將老舊公寓裝設電梯視為無障礙設施，以許可制取代目前必須取得過半數土地與建築物所有權人同意的規定。對於那些被一樓佔用的公共空間，政府應該強制拆除違建，為公共使用的電梯找出空間。

目前中央和地方政府都對老舊公寓裝設電梯提出高額的補助辦法，但是相關法令不鬆綁，這些補助都只是畫餅，如果當選新北市長，這會列為他向立委請託修法的優先待辦事項。

新北 建築物 電梯

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