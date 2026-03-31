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韓瑩獲民進黨徵召選宜蘭市長 陳金德：布局就差這塊拼圖
民進黨宜蘭縣黨部3月27日通過徵召發言人韓瑩參選宜蘭市長，挑戰爭取連任的現任國民黨籍市長陳美玲。韓瑩舅舅、工程會主委陳金德今在立法院受訪表示，宜蘭縣的大選剛好缺這塊拼圖，需要能夠挑戰現任的候選人，韓瑩有勇氣接受徵召，他覺得很好。
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韓瑩獲民進黨徵召，參選宜蘭市長，未來將對上2022年選舉獲2萬505票、得票率45.23％的現任市長陳美玲。對此，陳金德說，韓瑩從小機靈且有見地，這幾年她一直在媒體服務，待過幾家很大的媒體，大學畢業第一個工作就在媒體。跑的路線後來跑總統府、外交部，甚至陪前總統蔡英文出訪，累積很多視野。後來到民進黨中央黨部當發言人，增加了些政治歷練。
陳金德說，宜蘭市長選舉是「不可能的任務」，歷來宜蘭市就是非常不好選，且要挑戰現任市長，所以是很困難的選舉。韓瑩有勇氣接受徵召，宜蘭縣的大選剛好缺這塊拼圖。宜蘭市需要一個能夠挑戰現任的候選人。
陳金德指出，韓瑩有勇氣接受徵召，他覺得很好。既然從政，從政過程當中，總是選舉要來投入參與，整個從政的經歷才會完整。祝福韓瑩能夠順利當選。
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