快訊

甩認子風波…74歲王文洋再傳新戀情！穩交20歲女大生「已見過王家人」

國民黨台中市長初選結果揭曉 江啟臣打敗楊瓊瓔出線

資深港星驚傳病逝！昔當史特龍保鑣成傳奇 兒悲痛證實：沒見最後一面

聽新聞
0:00 / 0:00

韓瑩獲民進黨徵召選宜蘭市長 陳金德：布局就差這塊拼圖

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
工程會主委陳金德。圖／聯合報資料照
工程會主委陳金德。圖／聯合報資料照

民進黨宜蘭縣黨部3月27日通過徵召發言人韓瑩參選宜蘭市長，挑戰爭取連任的現任國民黨籍市長陳美玲。韓瑩舅舅、工程會主委陳金德今在立法院受訪表示，宜蘭縣的大選剛好缺這塊拼圖，需要能夠挑戰現任的候選人，韓瑩有勇氣接受徵召，他覺得很好。

2026九合一選舉

韓瑩獲民進黨徵召，參選宜蘭市長，未來將對上2022年選舉獲2萬505票、得票率45.23％的現任市長陳美玲。對此，陳金德說，韓瑩從小機靈且有見地，這幾年她一直在媒體服務，待過幾家很大的媒體，大學畢業第一個工作就在媒體。跑的路線後來跑總統府外交部，甚至陪前總統蔡英文出訪，累積很多視野。後來到民進黨中央黨部當發言人，增加了些政治歷練。

陳金德說，宜蘭市長選舉是「不可能的任務」，歷來宜蘭市就是非常不好選，且要挑戰現任市長，所以是很困難的選舉。韓瑩有勇氣接受徵召，宜蘭縣的大選剛好缺這塊拼圖。宜蘭市需要一個能夠挑戰現任的候選人。

陳金德指出，韓瑩有勇氣接受徵召，他覺得很好。既然從政，從政過程當中，總是選舉要來投入參與，整個從政的經歷才會完整。祝福韓瑩能夠順利當選。

民進黨徵召發言人韓瑩，參選宜蘭市長。圖／民進黨宜蘭縣黨部提供
民進黨徵召發言人韓瑩，參選宜蘭市長。圖／民進黨宜蘭縣黨部提供

外交部 總統府 蔡英文

延伸閱讀

綠推韓瑩角逐宜蘭市 藍陳美玲：兢兢業業

韓瑩返鄉參選宜蘭市長　盼提供國際專業化新選項

韓瑩獲民進黨徵召 返鄉參選宜蘭市長

傳民進黨勸進參選新竹市長 莊競程證實獲徵詢

相關新聞

國民黨台中市長初選結果揭曉 江啟臣打敗楊瓊瓔出線

國民黨台中市長提名初選民調今天揭曉，最終由立法院副院長江啟臣勝出，打敗對手、資深立委楊瓊瓔，將成為藍營正式的提名選將。

韓瑩獲民進黨徵召選宜蘭市長 陳金德：布局就差這塊拼圖

民進黨宜蘭縣黨部3月27日通過徵召發言人韓瑩參選宜蘭市長，挑戰爭取連任的現任國民黨籍市長陳美玲。韓瑩舅舅、工程會主委陳金德今在立法院受訪表示，宜蘭縣的大選剛好缺這塊拼圖，需要能夠挑戰現任的候選人，韓瑩有勇氣接受徵召，他覺得很好。

江啟臣將參選台中市長 楊瓊瓔：恭喜副院長、台中加油

國民黨台中市長民調初選今天公布結果，立法院副院長江啟臣出線，角逐的立委楊瓊瓔今天回應，恭喜副院長，台中加油，「我們就當助選員」。

嘉義市長民調清明連假進行 藍白陣營陸空戰對決

嘉義市長選戰藍白整合民調將在清明連假進行，4月6日公布結果，選前黃金周全面升溫。白營張啓楷與藍營翁壽良陣營，空戰陸戰開打，力拚民調前搶占聲量人氣勝出。

跨黨聯盟「台灣前進陣線」陳玥妗參選嘉市議員 打造友善親子城市

由小民參政歐巴桑聯盟（簡稱小歐盟）、時代力量、台灣綠黨及台灣基進等跨政黨共同組成的「台灣前進陣線」，昨天上午在台大校友會館舉行記者會，公布縣市議員提名名單，展現跨黨合作布局2026地方選舉的企圖心。其中，嘉義市東區議員選舉由曾參選本屆立委失利的44歲小歐盟陳玥妗代表參選。

台中市長民調初選結果今公布 楊瓊瓔：未來我們會團結一致

國民黨下屆台中市長參選人今天將決定，將公布民調初選結果，立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔角逐，楊瓊瓔昨天深夜在臉書表示，電話民調已完成，感謝支持者，未來會團結一致，全力以赴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。