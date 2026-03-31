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國民黨台中市長初選結果揭曉 江啟臣打敗楊瓊瓔出線

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國民黨台中市長初選結果揭曉 江啟臣打敗楊瓊瓔出線

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
立法院副院長江啟臣(中)在國民黨台中市長提名初選勝出。圖本報資料照
立法院副院長江啟臣(中)在國民黨台中市長提名初選勝出。圖本報資料照

國民黨台中市長提名初選民調今天揭曉，最終由立法院副院長江啟臣勝出，打敗對手、資深立委楊瓊瓔，將成為藍營正式的提名選將。

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民進黨早早定於一尊，去年10月就徵召立委何欣純參選下屆台中市長，原本外界以為國民黨會派出江啟臣迎戰，但楊瓊瓔去年11月28日在臉書宣布「我準備好了」，率先投入黨內台中市長初選，江隨後也表態爭取黨內提名，台中市長初選戰火正式引爆。

這場「姊弟之爭」延燒4個多月，數度引起基層焦慮，江、楊1月16日第一次協調並無共識，「姐弟之爭」愈演愈烈，直到2月黨中央才協調取得各方共識，確認以內參全民調決定提名人選，民調時間訂於3月底最後一周。

江啟臣、楊瓊瓔為爭取出線，整個3月全力投入這場民調大戰，各自舉辦多次造勢活動，江啟臣主打國際路線與黨內明星站台，楊瓊瓔強調親民形象與地方組織；據了解，電話民調在3月28日至30日，經過連續三天電話民調後，黨中央今天宣布民調結果，江啟臣獲得最終勝利。

不過，台中市能否在初選後順利整合成一大考驗。國民黨台中市黨部主委蘇柏興表示，台中市長初選民調結果出爐後，整體大方向是好的，如果沒有經過民調，反而更難整合，因為誰也不服誰。他強調，兩人在初選過程中算平和，對後續整合有信心。

台中市 何欣純 立法院

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