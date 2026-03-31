嘉義市長民調清明連假進行 藍白陣營陸空戰對決

嘉義市長選戰藍白整合民調將在清明連假進行，4月6日公布結果，選前黃金周全面升溫。白營張啓楷與藍營翁壽良陣營，空戰陸戰開打，力拚民調前搶占聲量人氣勝出。

民眾黨火力全開，張啓楷占空戰優勢，今天再度由其競選總幹事柯文哲南下助陣，不僅安排車隊掃街，更舉辦咖啡座談拉近與選民距離，強化支持者凝聚力。除此之外，並邀請藍營高人氣立委羅智強與徐巧芯南下，以「藍白唯一支持」為主軸營造團結氣勢。

張啓楷延續日前凱道聲援京華城案遭一審重刑柯文哲動員能量，持續透過市場請託、廟口開講等方式，深化基層與市民連結，邀請藍營重量級人物助講，營造民調前擴大藍白合唯一支持聲量氣勢。

相較之下，國民黨提名翁壽良醫師主打「在地深耕」策略，獲提名至今，未見黨中央資源挹注，以及黨籍立委、縣市長等站台，靠市黨部、議員及基層支持者，穩紮穩打展開選前衝刺。勤跑基層掃街、發放競選小物菜瓜布，透過貼近民生的方式鞏固選民好感。

翁壽良透過社群平台與文宣，強調延續市長黃敏惠施政路線，主打「穩定延續」。他表示，黃敏惠帶領下的嘉義市充滿溫度與光榮，這份成果來之不易，盼能延續藍營執政，確保市政不中斷、城市幸福持續累積。

面對藍白整合即將展開民調，民眾黨強攻聲量跨黨動員，國民黨固守地方組織與執政優勢。清明連假不僅是傳統掃墓時節，更成為藍白市長選戰整合決勝時刻，最終誰能整合出線，備受關注。