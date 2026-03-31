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跨黨聯盟「台灣前進陣線」陳玥妗參選嘉市議員 打造友善親子城市

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
由小民參政歐巴桑聯盟（簡稱小歐盟）、時代力量、台灣綠黨及台灣基進等跨政黨共同組成的「台灣前進陣線」，公布縣市議員提名名單，展現跨黨合作布局2026地方選舉的企圖心。其中，嘉義市東區議員選舉由曾參選本屆立委失利的小歐盟陳玥妗代表參選。圖／小歐盟提供
由小民參政歐巴桑聯盟（簡稱小歐盟）、時代力量、台灣綠黨及台灣基進等跨政黨共同組成的「台灣前進陣線」，公布縣市議員提名名單，展現跨黨合作布局2026地方選舉的企圖心。其中，嘉義市東區議員選舉由曾參選本屆立委失利的小歐盟陳玥妗代表參選。圖／小歐盟提供

由小民參政歐巴桑聯盟（簡稱小歐盟）、時代力量、台灣綠黨及台灣基進等跨政黨共同組成的「台灣前進陣線」，昨天上午在台大校友會館舉行記者會，公布縣市議員提名名單，展現跨黨合作布局2026地方選舉的企圖心。其中，嘉義市東區議員選舉由曾參選本屆立委失利的44歲小歐盟陳玥妗代表參選。

2026九合一選舉

身兼單親媽媽、理化老師與實驗教育推動者陳玥妗，2024年首度參選嘉市立委，以政治素人拿下6232票，雖落選卻讓她嶄露頭角。此次再戰東區議員選舉，掛起競選看板，投入戰局。陳玥妗表示，出生成長求學都在嘉義，對這片土地有深厚感情。她曾在中研院南部生技中心服務逾10年，目前擔任國中理化老師，長期投入實驗教育、公民科學課程推廣。

她說，自己是單親母親，更能理解家庭照顧、育兒壓力與教育現場困境，因此提出「理想嘉義，越來越近」作競選主軸，聚焦三大方向，包括打造友善親子的城市、建立對家長、教師與學生都友善的教育環境，以及推動人本交通。

小歐盟召集人林詩涵表示，陳玥妗從小在嘉義長大，是具有地方感與專業背景的人才，承襲上一代民主運動精神，希望把民主價值延續給下一代。對外界質疑本土小黨只監督在野黨、不監督執政黨，林詩涵回應，所有掌握權力、使用公共資源人與政黨，都應接受檢驗。她指出，不論是執政黨或在野黨，只要參與公共決策、影響社會，就應被監督，而這也是台灣前進陣線合作的重要精神。

嘉市東區本屆議員應選10席，因李奕德病逝、戴寧助理費案定讞解職服刑，有2席空缺。加上現任議員尋求連任，新人與藍綠台聯無黨議員及前議員積極布局，年底東區議員選戰，綠營提名4席，白營1席，藍營預計提5席，目前還未公布，預料將出現老將新秀參選爆炸局面。

嘉義市東區議員選舉由曾參選本屆立委失利的小歐盟陳玥妗（右）代表參選，與小歐盟召集人林詩涵合影。圖／小歐盟提供
嘉義市東區議員選舉由曾參選本屆立委失利的小歐盟陳玥妗（右）代表參選，與小歐盟召集人林詩涵合影。圖／小歐盟提供

競選看板 單親媽媽 地方選舉

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