跨黨聯盟「台灣前進陣線」陳玥妗參選嘉市議員 打造友善親子城市

由小民參政歐巴桑聯盟（簡稱小歐盟）、時代力量、台灣綠黨及台灣基進等跨政黨共同組成的「台灣前進陣線」，昨天上午在台大校友會館舉行記者會，公布縣市議員提名名單，展現跨黨合作布局2026地方選舉的企圖心。其中，嘉義市東區議員選舉由曾參選本屆立委失利的44歲小歐盟陳玥妗代表參選。

身兼單親媽媽、理化老師與實驗教育推動者陳玥妗，2024年首度參選嘉市立委，以政治素人拿下6232票，雖落選卻讓她嶄露頭角。此次再戰東區議員選舉，掛起競選看板，投入戰局。陳玥妗表示，出生成長求學都在嘉義，對這片土地有深厚感情。她曾在中研院南部生技中心服務逾10年，目前擔任國中理化老師，長期投入實驗教育、公民科學課程推廣。

她說，自己是單親母親，更能理解家庭照顧、育兒壓力與教育現場困境，因此提出「理想嘉義，越來越近」作競選主軸，聚焦三大方向，包括打造友善親子的城市、建立對家長、教師與學生都友善的教育環境，以及推動人本交通。

小歐盟召集人林詩涵表示，陳玥妗從小在嘉義長大，是具有地方感與專業背景的人才，承襲上一代民主運動精神，希望把民主價值延續給下一代。對外界質疑本土小黨只監督在野黨、不監督執政黨，林詩涵回應，所有掌握權力、使用公共資源人與政黨，都應接受檢驗。她指出，不論是執政黨或在野黨，只要參與公共決策、影響社會，就應被監督，而這也是台灣前進陣線合作的重要精神。

嘉市東區本屆議員應選10席，因李奕德病逝、戴寧助理費案定讞解職服刑，有2席空缺。加上現任議員尋求連任，新人與藍綠台聯無黨議員及前議員積極布局，年底東區議員選戰，綠營提名4席，白營1席，藍營預計提5席，目前還未公布，預料將出現老將新秀參選爆炸局面。