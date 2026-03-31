台中市長民調初選結果今公布 楊瓊瓔：未來我們會團結一致

國民黨下屆台中市長參選人今天將決定，將公布民調初選結果，立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔角逐，楊瓊瓔昨天深夜在臉書表示，電話民調已完成，感謝支持者，未來會團結一致，全力以赴。

楊瓊瓔在臉書說，電話民調已完成，謝謝每一通接起電話、支持她的鄉親！大家辛苦了！她感謝大家這段時間的幫忙與支持，她都會放在心裡，滿懷感謝與感恩，「未來我們會團結一致、全力以赴，我們不會停下腳步，謝謝大家一直都在。」

江啟臣昨晚臉書則寫，昨晚非常榮幸代表韓國瑜院長款宴「亞洲台灣商會聯合總會（亞總）」的好朋友們。看見大家從亞洲各國回到台灣這個溫暖的「娘家」，這份熱情與認同，就是台灣在國際上最堅韌的後盾！

江啟臣邀請亞總的朋友們，下次一定要來台中走走，感受最道地的台中味。這裡不只有完善的產業聚落，更有足以接軌國際的旗艦級城市實力。他會持續在協調爭取資源，做海外台商最堅實的避風港。