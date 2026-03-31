雲林縣長選舉 張嘉郡首波政見談教育 劉建國：舊瓶新裝

下屆雲林縣長選舉藍、綠選將就定位，國民黨參選人、立委張嘉郡昨在土庫鎮發表第一波政見，提出教育政策二．○白皮書，延續品德教育、強化ＡＩ、雙語實驗教育三面向，她說「將擘劃雲林教育黃金十年」。

對手民進黨參選人、立委劉建國說，賴清德總統在行政院長任內早就擘畫雙語教育政策且已在進行而非實驗，未來該做的是要盤點整體英語師資、改善教學環境品質，縮短城鄉差距，而非舊瓶新裝，教育是百年大業，非空喊口號。

張嘉郡在雲林縣政總顧問張清良及多名退休校長陪同下發表第一波政見，宣示推動雲林教育升級的決心，她說，與雲林教育界人士共同規畫「黃金十年教育政策白皮書」。

她表示，未來將擺脫以考試為導向的傳統教學模式，建立「雙語實驗教育」機制，從小一開始導入雙語課程，並以現有生生有平板政策結合ＡＩ互動學習工具，營造貼近實況的學習環境，並會持續提升品德教育與親子共學，透過在地善行故事教材化、志工服務學習加以制度化，讓雲林囝仔具備成為責任倫理的世界公民。

她也說，目前學校行政工作繁雜，卻由老師兼職，會透過增設行政助理讓老師回歸教職本業，同時導入ＡＩ智慧系統及設備更新，減輕教師壓力與行政文書負擔。

劉建國也說，這幾年對雲林各學校所需軟硬體設施的改善他都不遺餘力，例如導入ＡＩ、無人機課程，未來將透過縣府資源再結合中央，提高更多符合國家新政策的課程， 讓整體教學擁有更好環境。