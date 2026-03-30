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李四川推跨區觀光券 一券玩遍基北北桃

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川今晚出席三角湧觀光商圈協會會員大會，提出觀光發展可由地方政府一起推動，基隆、台北、新北及桃園可以共同推出「觀光券」或「週遊券」。圖／李四川競選辦公室提供
國民黨新北市長參選人李四川今晚出席三角湧觀光商圈協會會員大會，提出觀光發展可由地方政府一起推動，基隆、台北、新北及桃園可以共同推出「觀光券」或「週遊券」。圖／李四川競選辦公室提供

國民黨新北市長參選人李四川今晚出席三角湧觀光商圈協會會員大會，他提出，觀光發展可由地方政府一起推動，基隆、台北、新北及桃園可以共同推出「觀光券」或「周遊券」，串連交通與景點等，吸引更多遊客，促進區域觀光發展。

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李四川表示，他在台北縣服務時期，主要推動北大特區的重畫工作，當時就看到該區的發展潛力，並承諾「我絕對會把捷運做到三峽。」如今捷運已順利延伸至三峽，大幅提升交通便利。

李四川表示，過去他擔任副縣長、副市長期間，積極整治三峽老街及周邊建物，也多次會勘解決周邊水溝等問題，對三峽這片土地有深厚感情，三峽的特色不只在老街，更包括祖師廟與藍染等文化資產，如今已融合發展為文化產業與歷史並重的觀光景點。

李四川表示，政府若要推動三峽發展，首先要改善交通便利性，其次打造具有特色的商圈，並促進各項活動的長期舉辦，確保商圈與文化產業能持續發展。

李四川提出，可由基隆、台北、新北及桃園共同推出「觀光券」或「週遊券」，持卡遊客可在一定期限內，輕鬆遊覽基北北桃，無需分別購買各類型的交通券票，實現全區域便捷旅遊，提升觀光體驗。他當選後將持續推動地方建設與觀光發展，強化商圈競爭力，帶動新北整體經濟成長。

李四川 北大特區 基隆 三峽 文化資產

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