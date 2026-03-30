地方盼她脫黨參選 前「桃園最年輕里長」綠初選落敗：還在沉澱心情

民進黨桃園市議員初選民調於日前完成，其中第九選區楊梅區市議員初選民調三取二，最終由現任議員鄭淑方、新人項柏翰出任，曾是桃園最年輕里長的黃盈淇抱憾落敗。地方傳出聲音希望黃盈淇改以無黨籍身分參選，她今則表示目前還在沉澱心情，會持續傾聽民意。

民進黨桃園市第九選區（楊梅區）初選三人爭搶二席，擁有2屆議員資歷的老將鄭淑方，最終以0.4025的超高民調成績遙遙領先；新人競爭部分，曾任前桃園市長鄭文燦幕僚、立委吳思瑤助理的項柏翰，拿下0.1415的支持度順利拿下第二張門票，而以楊梅在地客家女孩、前中山里里長黃盈淇則落馬。

由於項柏翰相較另外2人設籍楊梅時間較短，結果出爐後引發議論。楊梅地方傳出聲音，現任議員鄭淑方與黃盈淇為楊梅的付出，只要在地有活動或鄉親有需求就能看到她們的身影，且黃盈淇是楊梅在地人，擔任過里長、市議員秘書，長期深耕楊梅，不應讓努力為家鄉服務的在地青年被抹殺，盼黃盈淇改以無黨籍身分參選。

對此黃盈淇則回應，初選結果出爐至今還在沉澱心情，對於有邀請她的活動仍盡心盡力持續出席，對於初選結果已和民進黨中央申請成績複查，所有的程序都還在進行中；至於地方聲音建議她退出民進黨、以無黨籍身分持續參選市議員，她則表示目前仍在調整心情，將會持續傾聽民意。