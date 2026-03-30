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藍中市長初選白熱化 楊瓊瓔喊話團結一心：輸的當助選員

中央社／ 台中30日電
圖為楊瓊瓔車隊掃街。聯合報記者游振昇／攝影
圖為楊瓊瓔車隊掃街。聯合報記者游振昇／攝影

國民黨台中市長初選電話民調即將出爐。市長盧秀燕指出「不會有人出走、單獨參選」。立委楊瓊瓔今天表示，贏的就是提名人，輸的就是助選員，立法院副院長江啟臣說，黨內必須團結。

2026九合一選舉

江啟臣與楊瓊瓔各自努力爭取國民黨台中市長選舉提名，初選電話民調結果即將出爐。盧秀燕日前接受媒體專訪提到，江啟臣、楊瓊瓔在初選後，「不會有人出走、單獨參選」。

楊瓊瓔今天出席龍井區里鄰長研習會，會前她接受媒體訪問，楊瓊瓔表示，30多年她每天的耕耘跟服務就是接受挑戰的養分，市民的肯定，她都感恩在心，目前心情就是踏實跟感恩。

楊瓊瓔提到，大家都遵守民主的規範、機制，「贏就是提名人，輸就是助選員」，國民黨要團結一心，才能贏得勝選。媒體問及，姐弟之爭後，2人會不會有間隙，楊瓊瓔說，從來就沒有爭，大家的目標就是「團結一心、守護台中」。

江啟臣今天下午出席萬和國中羽球捐贈儀式，他接受媒體聯訪，面對初選民調結果即將出爐，他表示，平常心看待，「藍綠終須一戰，黨內必須團結」。

楊瓊瓔 江啟臣 初選 台中 國民黨 盧秀燕

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