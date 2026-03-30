聽新聞
0:00 / 0:00
藍中市長初選白熱化 楊瓊瓔喊話團結一心：輸的當助選員
國民黨台中市長初選電話民調即將出爐。市長盧秀燕指出「不會有人出走、單獨參選」。立委楊瓊瓔今天表示，贏的就是提名人，輸的就是助選員，立法院副院長江啟臣說，黨內必須團結。
2026九合一選舉
江啟臣與楊瓊瓔各自努力爭取國民黨台中市長選舉提名，初選電話民調結果即將出爐。盧秀燕日前接受媒體專訪提到，江啟臣、楊瓊瓔在初選後，「不會有人出走、單獨參選」。
楊瓊瓔今天出席龍井區里鄰長研習會，會前她接受媒體訪問，楊瓊瓔表示，30多年她每天的耕耘跟服務就是接受挑戰的養分，市民的肯定，她都感恩在心，目前心情就是踏實跟感恩。
楊瓊瓔提到，大家都遵守民主的規範、機制，「贏就是提名人，輸就是助選員」，國民黨要團結一心，才能贏得勝選。媒體問及，姐弟之爭後，2人會不會有間隙，楊瓊瓔說，從來就沒有爭，大家的目標就是「團結一心、守護台中」。
江啟臣今天下午出席萬和國中羽球捐贈儀式，他接受媒體聯訪，面對初選民調結果即將出爐，他表示，平常心看待，「藍綠終須一戰，黨內必須團結」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。