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雲林縣長參選人張嘉郡推首波政見 擘劃雲林教育黃金10年白皮書

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣長張嘉郡今天推出首波政見「黃金十年教育政策白皮書」，主打教育政策為起點。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張嘉郡今天推出首波政見「黃金十年教育政策白皮書」，主打教育政策為起點。記者蔡維斌／攝影

國民黨雲林縣長參選人張嘉郡今天選擇在故鄉土庫，發表第一波政見，以「品德永續、國際視野」為主題，提出雲林教育政策2.0白皮書，未來除延續品德教育，將強化AI、雙語課程等三大面向；強調將擘劃雲林教育黃金十年，從教育起步帶領雲林邁向國際化的新未來。

2026九合一選舉

國民黨提名參選雲林縣長的立委張嘉郡，在雲林縣政總顧問張清良及多位退休校長陪同下，發表參選第一波政見，提出教育政策白皮書，宣示推動雲林教育升級的決心，退休校長廖昭永、鍾進森、顏錦惠除當場秀英語、操作ChatGPT強調未來AI和雙語的重要性，也分享雲林教育的過去和未來。

張嘉郡表示，少子、高齡化加上科技快速演變的多重挑戰，教育是面對未來局勢的根基，她與雲林教育界人士就未來教育方向，包括品德教育、教材課程與人力配置，共同規畫出「黃金十年教育政策白皮書」。

她表示除會持續提升品德教育與親子共學， 將透過在地善行故事教材化、志工服務學習加以制度化，讓雲林囝仔不僅具學習能力，更具備成為責任倫理的世界公民。

她說，教育核心不在於「會考試」，而在讓學生「能表達、敢溝通、會理解」，尤其提早學習外語是趨勢，未來將擺脫以考試為導向的傳統教學模式，建立「雙語實驗教育」機制，從小一開始導入雙語課程，並以現有生生有平板政策結合AI互動學習工具，營造貼近實況的學習環境，優化競爭力。

教育改革往往受限於制度，她認為，目前學校行政工作繁雜，卻由老師兼職，未來將透過增設行政助理，讓老師回歸教職本業，同時導入AI智慧系統及設備更新，減輕教師壓力與行政文書負擔，提升效能。

「education is key to the future（教育是邁向未來的關鍵）」張嘉郡強調將致力落實推動白皮書，和教育界先進攜手打造雲林教育的未來黃金十年。

雲林縣長張嘉郡今天推出首波政見「黃金十年教育政策白皮書」，主打教育政策為起點。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張嘉郡今天推出首波政見「黃金十年教育政策白皮書」，主打教育政策為起點。記者蔡維斌／攝影

雲林縣長張嘉郡今天推出首波政見「黃金十年教育政策白皮書」，多位退休校長一起背書，還當場操作chatGPT強調未來AI教育的重要。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張嘉郡今天推出首波政見「黃金十年教育政策白皮書」，多位退休校長一起背書，還當場操作chatGPT強調未來AI教育的重要。記者蔡維斌／攝影

雲林縣長張嘉郡今天推出首波政見「黃金十年教育政策白皮書」，主打教育政策為起點。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張嘉郡今天推出首波政見「黃金十年教育政策白皮書」，主打教育政策為起點。記者蔡維斌／攝影

張嘉郡 雲林 生生有平板 教育

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