陳光復昏迷住院 逾4千連署挺吳淑瑾代夫選澎湖縣長

高雄市長陳其邁年底即將卸任，最新施政滿意度高過八成，藍綠議員關心他的「下一步」，也勉勵他未來把「朝野和諧」的理念帶去中央，以利政府施政，以後高升不要忘記高雄。陳其邁說，他會做好做滿，跟議員常相左右。

2026-03-30 12:23