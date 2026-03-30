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陳光復昏迷住院 逾4千連署挺吳淑瑾代夫選澎湖縣長

中央社／ 澎湖縣30日電
澎湖縣長陳光復（前左）及妻子吳淑瑾。圖／陳光復競選總部提供
澎湖縣長陳光復（前左）及妻子吳淑瑾。圖／陳光復競選總部提供

澎湖天后宮主任委員蔡光明發起「支持（澎湖縣長陳光復妻子）吳淑瑾代夫出征」連署，力挺吳淑瑾選澎湖縣長，截至今天已超過4000餘人響應，訴求民主進步黨慎重思考地方選情。

2026九合一選舉

吳淑瑾透過友人感謝外界支持陳光復，而民進黨澎湖縣黨部主任委員顏家康告訴中央社記者，支持者自發連署不代表黨部立場，尊重支持者想法。

蔡光明在天后宮前舉行記者會表示，以個人意願發起連署，無關天后宮，而尋求連任的陳光復2月受傷昏迷後，中國國民黨要推基層實力雄厚的湖西鄉長陳振中選澎湖縣長，民進黨如果徵召馬公市長黃健忠參選，「哪有可能贏？」

截至發稿時，暫無法取得黃健忠回應。

顏家康19日說，考量陳光復出院後身體負荷，評估是否提澎湖縣長選戰備案人選；另一方面，吳淑瑾4月6日將在澎湖第一酒廠辦「陳光復感恩茶會」。

澎湖 陳光復

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