「很想揍川普！」 台中市無黨籍的他將重披值星帶參選北屯市議員

台中市北屯區下屆市議員選舉增加1席達到7席，本屆高票落選的無黨籍參選人段體佩最近在街頭掛起了看板。他今天明確表示，在許多「粉絲」的勸進下將捲土重來，力拚1席為市民服務；本周六就會重新看到他手持大榔頭扮演「北屯隊長」站上街頭。

段體佩以身著軍用汗衫、長褲，身揹值星帶自稱「班長」的外型令人印象深刻，尤其敢在看板上公開罵遍川普、賴清德和鄭麗文等政治人物知名。他說，這次參選還會罵選民。

難道不怕罵選民會影響得票？段體佩說，他敢說真話，「就是要反其道而行」。至於本屆參選的政見是什麼？他說，他若當選，會透過要求提高執法和宣導，來提升市民的水準。因為他感覺台中市雖然有建設，但卻缺乏公德心，像是隨地丟垃圾、菸蒂，出門遛狗亂拉屎等，都顯示缺乏文明。

另則是，台74線快速道路每到上下班時間就塞車，他若當選會要求市長必須改善，像是延長號誌的秒數等，務必要讓大家能行得順暢。

段體佩分別曾在2020和2022年參選立委和市議員，立委時得到5千多票，市議員就衝高至8755票，以第二高票落選。他說，本以為自己已62歲，應該不再參選，但有許多「粉絲」喜歡他這種不為任何黨派、有什麼說什麼的個性，紛紛勸進他參選。加上看到這次參選者多是新人，而且還多了一席，他只要再努力爭力約1千多票就可以當選，因此決心一試。

北屯區人口超過31萬7千人，是台中市人口最多的行政區，目前至少超過12人有意選議員，地方直呼「參選爆炸」。段體佩已分別在文心昌平、旱溪松竹和旱溪東山等路口掛起看板。

其中一面看板寫著「吾皇萬歲，廢核廢死」批評賴清德總統是皇帝，另還有一面表達「很想揍川普！」都引起路經民眾側目。