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任期倒數計時 陳其邁重申會在高雄做好做滿
高雄市長陳其邁年底即將卸任，最新施政滿意度高過八成，藍綠議員關心他的「下一步」，也勉勵他未來把「朝野和諧」的理念帶去中央，以利政府施政，以後高升不要忘記高雄。陳其邁說，他會做好做滿，跟議員常相左右。
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高市議會第4屆第7次定期大會今天開議，陳其邁依循傳統，在正式開議帶領副市長拜會國民黨、無黨團結聯盟及民進黨團，以及副議長曾俊傑及議長康裕成辦公室傾聽建議。
國民黨議員劉德林提及，市府前財政局長陳勇勝、前水利局長蔡長展都已經先去台北「占位置」，未來可能其他三位副市長也會去。總召黃香菽直接問陳其邁，是否做好做滿？陳其邁點頭回應，一定會。
陳其邁說，高雄市議會在很多重大的政策給予市府支持，所以市府團隊也尊重議會意見，朝野和諧，事情才會做得好 。劉德林等人附和說，朝野和諧的理念很好，所以希望賴總統要借用你（陳其邁）的理念，希望你趕快去中央，以利國家大政。
拜會民進黨團時，陳其邁特別提及年底改選。他表示，在場的黨籍議員年底要再度接受民意檢驗，只有他知道「落選足甘苦」，所以希望議員務必勤跑基層，爭取順利連任。
依據最近一份民調顯示，陳其邁獲得83.8%的施政滿意度。副議長曾俊傑向陳其邁喊話「未來無論高升到哪裡，請不要忘記高雄」。陳其邁感性回應說，高雄是我的故鄉，市政建設一定會認真做。議長康裕成則特別提及市府提出的追加總預算案，若通過的話整體預算金額已經逼近2千億，希望市府要對相關預算說明清楚。
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