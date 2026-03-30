快訊

快下載！10萬組防詐APP「Whoscall進階版」免費領 兌換教學一次看

球場施暴男是「傷害慣犯」 法院認證：態度乖張、行為暴戾

簡立峰專欄／中東戰局恐釀供應鏈危機 揭AI產業4大衝擊

聽新聞
0:00 / 0:00

藍白共推市長民調 黃國昌：嘉義市本周登場 新北市、宜蘭縣4月完成

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
迎戰年底縣市長選舉，在野黨啟動整合機制，圖為民眾黨新北市長參選人黃國昌（中）、宜蘭縣長參選人陳琬惠（右）及嘉義市長參選人張啓楷（左）。記者潘俊宏／攝影
迎戰年底縣市長選舉，在野黨啟動整合機制，圖為民眾黨新北市長參選人黃國昌（中）、宜蘭縣長參選人陳琬惠（右）及嘉義市長參選人張啓楷（左）。記者潘俊宏／攝影

迎戰年底縣市長選舉，在野黨啟動共推縣市長人選整合機制，民眾黨主席黃國昌今天說，嘉義市長部分將在本周進行民調，至於新北市長、宜蘭縣長也將在4月完成，目前無法透漏太多細節，但強調面對2026年選戰，在野聯盟能夠創造最大成績，這個目標請大家不用擔心。 

2026九合一選舉

黃國昌今天接受廣播節目「千秋萬事」專訪，針對2026年地方選舉藍白合作進程，黃國昌表示，兩黨持續有序地往前推進，嘉義市長本周就會進行民調作業，自己也跟國民黨新北市長參選人李四川保持順暢溝通，至於宜蘭縣長可能會在4月下旬完成整合作業，目前都還在持續進行當中。

黃國昌說，他在去年首度與國民黨主席鄭麗文碰面，當時就說會推出共同政見、簽署政黨合作協議，最後用最好方式推出最強團隊，「過去我講的話，大家可以用時間檢驗，一步一步正在實現當中」，在此目標之下推動聯合治理、聯合政府，就是民眾黨邁向2026年地方選舉的信念。

面對主持人王淺秋追問，新北市長部分進度如何，黃國昌則說，大概會在4月完成內部競爭，自己也跟李四川抱持密切合作，三角形的兩邊合會大於第三邊，這個戰略他們心裡都很清楚，在野聯盟如何在今年選戰創造最大成績，這個目標請大家不用擔心也不用懷疑，「就請大家拭目以待，我們會一步一步實踐給大家看。」

至於民眾黨有何選舉目標，黃國昌則說明，首先是在野黨執政縣市，不要再讓民進黨拿回去，「有一些地方，我們努力防止三角督現象出現」，過去也有人尋求民眾黨提名，作為黨主席都是盡可能地避免，儘管對於民眾黨的發展不是壞事，但是必須要看台灣政治情勢發展。

黃國昌說，作為民眾黨主席的責任，當然要讓民眾黨長大、所有從政同志都有更好發揮的舞台，「但是我從來也不會忘記大局，為了台灣好、為了這個國家未來的發展好，有時候要把個人、政黨放得小一點，國家、人民跟我們共同的未來放得大一點，這是我們現在最重要的原則。」

黃國昌表示，民眾黨昨天舉辦公開集會活動，前主席柯文哲也有這樣的意思，「所以在追求民眾黨最大發展、整個大我的局勢上面，我們中間的確會有取捨，而且希望取得最好的平衡，過程中我們也希望跟國民黨朋友有更好的善意互動跟合作。」

鄭麗文 王淺秋 地方選舉

延伸閱讀

愧疚煎熬！黃國昌自責讓柯受害 批綠把髒手伸進司法

凱道怒吼 柯文哲批司法不公摧毀台灣新政治

上凱道為柯文哲討公道 黃國昌哽咽：做得不夠多不夠快…很愧疚

聯合報社論／政治清算寒冬來臨，藍白已無容錯空間

相關新聞

藍白共推市長民調 黃國昌：嘉義市本周登場 新北市、宜蘭縣4月完成

迎戰年底縣市長選舉，在野黨啟動共推縣市長人選整合機制，民眾黨主席黃國昌今天說，嘉義市長部分將在本周進行民調，至於新北市長、宜蘭縣長也將在4月完成，目前無法透漏太多細節，但強調面對2026年選戰，在野聯盟能夠創造最大成績，這個目標請大家不用擔心。

鄭麗文赴彰化勸退？謝衣鳯否認 國民黨縣長提名進度仍卡

國民黨彰化縣長提名進度延宕，原訂3月底完成的人選遲未拍板，地方政壇持續觀望。昨天國民黨主席鄭麗文未到凱道替民眾黨前主席柯文哲聲援，傳出是到彰化找謝家討論參選問題，甚至有意勸退立委謝衣鳯「選縣長」，但謝衣鳯否認，也強調自己參選縣長的態度沒變。

觀察站／竹縣國民黨初選 出手過重 黨中央介入修補？

國民黨新竹縣長初選落幕，立委徐欣瑩憑藉著高知名度與強勁民調聲量，擊敗深耕地方多年的副縣長陳見賢，取得藍軍年底選戰門票。這場自年初延燒至三月底的黨內競逐，攻防激烈、爭議不斷，徐欣瑩雖成功突圍，但勝選背後的黨內裂痕，才是更艱鉅的考驗。

現身民眾黨抗議 徐欣瑩布局「先聯外 再安內」

國民黨新竹縣長初選由立委徐欣瑩勝出，選戰甫落幕，藍營整合壓力隨之浮現。徐欣瑩親赴對手、副縣長陳見賢住處拜訪未果。她昨天上午謝票，下午北上參與「三二九上凱道」活動，聲援民眾黨前主席柯文哲，呈現「先聯外、再安內」的布局。

傳鄭麗文到彰化喬藍營縣長提名 謝衣鳯這樣說

國民黨主席鄭麗文傳聞今天南下彰化「喬」彰化縣長提名事宜，彰化縣黨部主委、立委謝衣鳯說，今天只有和主席在公祭場合短暫見到，沒說什麼，她說，自己參選縣長態度沒有變。

國民黨青年打團戰 鄧凱勛、何元楷、陳柏翰組新北青力量

329青年節，新北市議員參選人鄧凱勛（板橋）、何元楷（汐金萬）、陳柏翰（永和）組成「新北青力量」連線，以實際行動展現青年世代投入公共事務的決心與活力，三人過去皆出身國民黨青年團，未來除掃街拜票，也會在議題攻防、政策論述相互合作，為新北市帶來新的政治風貌。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。