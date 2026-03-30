藍白共推市長民調 黃國昌：嘉義市本周登場 新北市、宜蘭縣4月完成

迎戰年底縣市長選舉，在野黨啟動共推縣市長人選整合機制，民眾黨主席黃國昌今天說，嘉義市長部分將在本周進行民調，至於新北市長、宜蘭縣長也將在4月完成，目前無法透漏太多細節，但強調面對2026年選戰，在野聯盟能夠創造最大成績，這個目標請大家不用擔心。

黃國昌今天接受廣播節目「千秋萬事」專訪，針對2026年地方選舉藍白合作進程，黃國昌表示，兩黨持續有序地往前推進，嘉義市長本周就會進行民調作業，自己也跟國民黨新北市長參選人李四川保持順暢溝通，至於宜蘭縣長可能會在4月下旬完成整合作業，目前都還在持續進行當中。

黃國昌說，他在去年首度與國民黨主席鄭麗文碰面，當時就說會推出共同政見、簽署政黨合作協議，最後用最好方式推出最強團隊，「過去我講的話，大家可以用時間檢驗，一步一步正在實現當中」，在此目標之下推動聯合治理、聯合政府，就是民眾黨邁向2026年地方選舉的信念。

面對主持人王淺秋追問，新北市長部分進度如何，黃國昌則說，大概會在4月完成內部競爭，自己也跟李四川抱持密切合作，三角形的兩邊合會大於第三邊，這個戰略他們心裡都很清楚，在野聯盟如何在今年選戰創造最大成績，這個目標請大家不用擔心也不用懷疑，「就請大家拭目以待，我們會一步一步實踐給大家看。」

至於民眾黨有何選舉目標，黃國昌則說明，首先是在野黨執政縣市，不要再讓民進黨拿回去，「有一些地方，我們努力防止三角督現象出現」，過去也有人尋求民眾黨提名，作為黨主席都是盡可能地避免，儘管對於民眾黨的發展不是壞事，但是必須要看台灣政治情勢發展。

黃國昌說，作為民眾黨主席的責任，當然要讓民眾黨長大、所有從政同志都有更好發揮的舞台，「但是我從來也不會忘記大局，為了台灣好、為了這個國家未來的發展好，有時候要把個人、政黨放得小一點，國家、人民跟我們共同的未來放得大一點，這是我們現在最重要的原則。」

黃國昌表示，民眾黨昨天舉辦公開集會活動，前主席柯文哲也有這樣的意思，「所以在追求民眾黨最大發展、整個大我的局勢上面，我們中間的確會有取捨，而且希望取得最好的平衡，過程中我們也希望跟國民黨朋友有更好的善意互動跟合作。」