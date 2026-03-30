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鄭麗文赴彰化勸退？謝衣鳯否認 國民黨縣長提名進度仍卡
國民黨彰化縣長提名進度延宕，原訂3月底完成的人選遲未拍板，地方政壇持續觀望。昨天國民黨主席鄭麗文未到凱道替民眾黨前主席柯文哲聲援，傳出是到彰化找謝家討論參選問題，甚至有意勸退立委謝衣鳯「選縣長」，但謝衣鳯否認，也強調自己參選縣長的態度沒變。
2026九合一選舉
謝衣鳯指出，她整天都在跑攤，行程滿滿，有在公祭場和鄭麗文主席碰到，但「沒有約我要談什麼」，她參選縣長態度沒有變。
另一位積極爭取提名的彰化前副縣長柯呈枋，一早前往路口拜票，向通勤上班的鄉親問候，持續強化曝光、爭取支持。他表示，此次縣長選舉各參選人各有條件與優勢，而自己具備完整行政歷練與實務經驗，若有機會承擔更大責任，能立即上手，讓縣政無縫接軌；同時也呼籲，黨中央既已多次表明將於3月底前產生人選，盼能盡速確定制度並完成提名作業。
同樣表態爭取提名的彰化前副縣長洪榮章，則按既定節奏持續跑行程。他表示，若獲中央提名，必定全力以赴；即便未獲提名，也會給予祝福，強調團結最為重要，應以大局為重、避免個人主義。他並指出，提名人選可能在未來半個月內就會有較為明確的結果。
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