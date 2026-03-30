鄭麗文赴彰化勸退？謝衣鳯否認 國民黨縣長提名進度仍卡

國民黨彰化縣長提名進度延宕，原訂3月底完成的人選遲未拍板，地方政壇持續觀望。昨天國民黨主席鄭麗文未到凱道替民眾黨前主席柯文哲聲援，傳出是到彰化找謝家討論參選問題，甚至有意勸退立委謝衣鳯「選縣長」，但謝衣鳯否認，也強調自己參選縣長的態度沒變。

謝衣鳯指出，她整天都在跑攤，行程滿滿，有在公祭場和鄭麗文主席碰到，但「沒有約我要談什麼」，她參選縣長態度沒有變。

另一位積極爭取提名的彰化前副縣長柯呈枋，一早前往路口拜票，向通勤上班的鄉親問候，持續強化曝光、爭取支持。他表示，此次縣長選舉各參選人各有條件與優勢，而自己具備完整行政歷練與實務經驗，若有機會承擔更大責任，能立即上手，讓縣政無縫接軌；同時也呼籲，黨中央既已多次表明將於3月底前產生人選，盼能盡速確定制度並完成提名作業。

同樣表態爭取提名的彰化前副縣長洪榮章，則按既定節奏持續跑行程。他表示，若獲中央提名，必定全力以赴；即便未獲提名，也會給予祝福，強調團結最為重要，應以大局為重、避免個人主義。他並指出，提名人選可能在未來半個月內就會有較為明確的結果。

彰化縣政府工商策進協會總幹事洪榮章持續爭取民眾支持參選下屆縣長。圖／洪榮章提供