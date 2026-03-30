觀察站／竹縣國民黨初選 出手過重 黨中央介入修補？

國民黨新竹縣長初選落幕，立委徐欣瑩憑藉著高知名度與強勁民調聲量，擊敗深耕地方多年的副縣長陳見賢，取得藍軍年底選戰門票。這場自年初延燒至三月底的黨內競逐，攻防激烈、爭議不斷，徐欣瑩雖成功突圍，但勝選背後的黨內裂痕，才是更艱鉅的考驗。

陳見賢長期經營地方組織，陸戰基礎深厚，選戰期間迅速整合議員、鄉鎮長與地方社團；相對地，徐欣瑩則倚重國會資源與全國知名度，在空戰上占盡優勢。徐早已評估黨員投票存在不確定性，因此策略上主攻全民調，力求拉開差距。

初選後段，徐欣瑩邀請台北市長蔣萬安拍攝影音力挺，並集結多位立委陪同掃街，中央級政治人物輪番站台，有效推升聲量與民調表現，最終在全民調階段逆轉局勢。

然而，初選最具爭議的一役，出現在民調前夕。陳見賢遭曝光過往管訓檔案，雖本人強調未曾接觸相關資料，並提出無刑事紀錄證明澄清，但徐欣瑩隨即主張應啟動排黑機制、暫緩初選，對陳形象造成衝擊，也在黨內引發「出手過重」的質疑。這場攻防留下的裂痕，恐非一句「團結」即可弭平。

雙方在選戰尾聲幾近撕破臉，甚至互提告訴，積怨之深不言可喻。接下來的關鍵，在於陳見賢支持者是否回流，地方組織能否順利轉化為助選動能。若陳系人馬輔選態度消極，藍營基層動員勢必受挫。

新竹縣向來被視為藍營優勢選區，但在政黨競爭日益激烈與選民結構變化下，已非穩操勝券。黨中央能否及時介入修補裂痕、陳見賢是否放下恩怨、徐欣瑩又能否展現足以服眾的格局與誠意，將成為左右藍營年底成敗的關鍵變數。