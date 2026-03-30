現身民眾黨抗議 徐欣瑩布局「先聯外 再安內」

國民黨新竹縣長初選由立委徐欣瑩勝出，選戰甫落幕，藍營整合壓力隨之浮現。徐欣瑩親赴對手、副縣長陳見賢住處拜訪未果。她昨天上午謝票，下午北上參與「三二九上凱道」活動，聲援民眾黨前主席柯文哲，呈現「先聯外、再安內」的布局。

有關初選結果，徐欣瑩在凱道現場受訪表示，已經有打電話給陳見賢，接下來除要見陳見賢，也會跟新竹縣長楊文科、新竹縣議長張鎮榮、副議長王炳漢等地方領導拜會、請益。陳見賢透過辦公室回應，強調個人「心永遠與國民黨同在」，並為黨與新竹縣發展加油。

對於徐欣瑩初選出線，國民黨立法院黨團通訊軟體群組「暴動」，徐表示，大家都很開心，國民黨全體立委都非常支持她，也非常支持新竹縣，很感謝他們。

此次初選採民調七成、黨員投票三成機制，最終加權結果，徐欣瑩以五成○點六三四，險勝陳見賢的四成九點三六六，差距不到一個百分點，選情高度膠著。選戰期間雙方攻防激烈，黨內裂痕浮上檯面。

初選後首日，徐欣瑩先行拜會楊文科，並規畫拜訪張鎮榮及陳見賢，但徐多次致電、傳訊未獲陳見賢回應，甚至親赴住處表達誠意仍未果，後續將持續安排溝通；張鎮榮也因有掃墓行程，未能會面。

地方人士觀察，徐欣瑩雖公開喊話向對手請益、釋出善意，但行程安排釋出的政治訊號卻耐人尋味。昨天北上聲援柯文哲，此舉意在穩固藍白合作的外部支撐，凝聚非綠陣營氣勢，在黨內整合前先建立外部聲量，形成「先聯外、再安內」的節奏。

藍營人士指出，初選期間累積的矛盾仍待化解，尤其在雙方陣營幾近撕裂的情況下，加上勝負差距極小，整合難度勢必升高。

東海大學教授潘兆民指出，兩人在初選過程中已出現提告等激烈對立，徐欣瑩須完成三項任務：撫平陳見賢陣營的不滿、爭取時間快速整合，以及確保藍白合作，擴大非綠陣營戰力。他也提醒，民進黨提名人鄭朝方長期深耕竹北，若徐缺乏陳陣營地方組織奧援，選戰將相當艱困。