傳鄭麗文到彰化喬藍營縣長提名 謝衣鳯這樣說

國民黨主席鄭麗文傳聞今天南下彰化「喬」彰化縣長提名事宜，彰化縣黨部主委、立委謝衣鳯說，今天只有和主席在公祭場合短暫見到，沒說什麼，她說，自己參選縣長態度沒有變。

國民黨彰化縣長提名人選難產，因熱門人選謝衣鳯決心參選，但胞弟彰化議長謝典林也要繼續連任議長，謝家難以全包縣長與議長，勢必二擇一，傳出今天鄭麗文有到彰化，要和謝家、謝衣鳯商談提名事宜。

不過謝衣鳳今表示，她整天都在跑攤，行程滿滿，有在公祭場和鄭麗文主席碰到，她說「沒有約我要談什麼」，她們沒談什麼，她參選縣長態度沒有變。

國民黨彰化縣長提名作業落後綠營，連帶影響鄉鎮市長、縣議員登記提名作業，原本國民黨訂3月23日至25日受理參選登記，最近又喊卡，地方認為也與縣長提名人選難定有關。

謝衣鳳今表示，彰化縣的提名登記作業喊卡要問中央，由中央決定，是有大老建議要與縣長提名通盤考量再一起作業，但對於自己的縣長提名等作業是否主席有來商談，她顯然不願鬆口。

國民黨爭取參選彰化縣長共有3人，除謝衣鳳外，還有前副縣長、現任工策會總幹事洪榮章，前副縣長、現任縣府參議柯呈枋。

相較國民黨縣長提名人員難產，而影響全盤提名作業，民進黨縣長參選人立委陳素月早已全縣跑透透，民進黨在彰化縣也已有9鄉鎮市長提名人選均已明朗化。