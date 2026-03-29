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國民黨青年打團戰 鄧凱勛、何元楷、陳柏翰組新北青力量

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市議員參選人陳柏翰（左起）、鄧凱勛、何元楷組成「新北青力量」連線。圖／陳柏翰提供
新北市議員參選人陳柏翰（左起）、鄧凱勛、何元楷組成「新北青力量」連線。圖／陳柏翰提供

329青年節，新北市議員參選人鄧凱勛（板橋）、何元楷（汐金萬）、陳柏翰（永和）組成「新北青力量」連線，以實際行動展現青年世代投入公共事務的決心與活力，三人過去皆出身國民黨青年團，未來除掃街拜票，也會在議題攻防、政策論述相互合作，為新北市帶來新的政治風貌。

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曾任青年團執行長的鄧凱勛指出，今天是青年節，而國民黨與中華民國就是年輕人拋頭顱灑熱血建立，而三人剛好都是各自選區最年輕的參選人，會展現年輕人的活力、戰力與團結，全力爭取市民支持，一起打造更好的新北。

曾任青年團副總團長的何元楷則說，青年節不只是紀念，更提醒年輕世代要勇於承擔責任、積極參與公共事務；未來三人也將秉持同黨一心、團結努力的精神，持續關注地方建設與青年發展議題，以行動展現青年穩健推動城市進步的能力，發揮一加一大於三的效果，讓青年世代的聲音被聽見。

曾任青年團總團長的陳柏翰表示，新北市是個年輕的城市，三人都是國民黨的青年世代，過去除了有青年團的合作經驗，彼此也各有國會、市政、黨務的歷練，未來會相互合作、分進合擊，將青年的力量最大化，一起推動新北市的進步。

今天三位參選人合體於選區內「大縱走掃街拜票」，一步一腳印讓市民看到青年世代的活力與真誠。第一站為板橋福德市場掃街，接下來則是永和民治市場，下午則於汐止以腳踏車掃的方式，深入新北的每個角落。

新北市議員參選人鄧凱勛（左起）、何元楷、陳柏翰組成「新北青力量」連線。圖／陳柏翰提供
新北市議員參選人鄧凱勛（左起）、何元楷、陳柏翰組成「新北青力量」連線。圖／陳柏翰提供

新北市議員參選人何元楷（左起）、鄧凱勛、陳柏翰組成「新北青力量」連線。圖／陳柏翰提供
新北市議員參選人何元楷（左起）、鄧凱勛、陳柏翰組成「新北青力量」連線。圖／陳柏翰提供

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