徐欣瑩勝選首日3連訪 拜會楊文科見不到陳見賢…整合考驗大

國民黨新竹縣長初選由立委徐欣瑩勝出，初選甫落幕，藍營整合壓力隨之浮現。徐選後首日已先拜會縣長楊文科，並親赴對手副縣長陳見賢住處拜訪未果。徐下午接著上凱道聲援民眾黨前主席柯文哲，先穩住藍白合作，後續黨內整合動向備受關注。

據了解，徐欣瑩選後首日已先行拜會新竹縣長楊文科；原預計接著拜訪議長張鎮榮、副縣長陳見賢，但張鎮榮因家族掃墓行程未能會面。陳見賢則多次致電、傳訊均未獲回應，徐欣瑩亦親赴住處表達誠意仍未果，後續將持續安排拜訪與溝通。

地方人士認為，徐欣瑩雖以些微差距勝出，但初選過程攻防激烈，雙方陣營幾近撕裂，後續整合難度不低。尤其陳見賢長年經營基層組織，若其支持系統未能順利轉化，恐影響藍營動員能量。

陳見賢辦公室回應，陳見賢昨晚於會場上充分表達內心的看法。目前陳見賢也非擔任黨部主委，新竹縣相關選戰布局國民黨一定會有很好的規畫，針對外界關切的藍營整合問題，陳見賢強調：「心永遠與國民黨同在」、「國民黨加油，新竹縣加油！」

陳見賢發言人田芮熙表示，陳副縣長數十年如一日，對國民黨懷有深厚情感，更由衷感念鄉親長輩一路以來的支持與疼惜。新竹縣是其一生深耕、熱愛的家園，守護這片土地的初衷始終如一；對他而言，外界的恩情永誌不忘，「縱然飲盡寒雨，個人毀譽與成敗皆微不足道，唯求一份問心無愧，一生無悔。」陳副縣長目前以縣政職責為重，全心專注於各項建設推動，致力增進縣民福祉，回饋地方厚愛。

力挺陳見賢的藍營人士表示，對於初選期間將他人40年前戒嚴時期管訓，逼供自白製成黑函四處散布，如同拿刀割開歷史的傷痕灑鹽，不僅對忠貞的陳見賢前主委是傷痛的傷痕，對他的家人亦是如此，不是徐欣瑩一句「網路上看到」就可以輕描淡寫的帶過。

力挺徐欣瑩的新竹縣議員吳旭智則表示，大家共同的目標都是守護藍天，相信徐欣瑩委員勝出後，也會盡最大的誠意跟努力整合黨內，攜手努力凝聚共識、迎戰後續選舉。至於初選期間的紛擾，他認為雙方陣營都受到傷害，現在應往前看，一起修復黨內裂痕、重建團結基礎。