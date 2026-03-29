前總統蔡英文台中清水爬山 不忘向山友喊出這句話

前總統蔡英文上午到清水區鰲峰山健行，要參選下屆市長的民進黨立委何欣純一路陪同。蔡英文不忘高聲向登山的民眾高喊「要支持何欣純喔！」何欣純也笑著與民眾打招呼。何欣純說，不管是賴清德總統或者是小英總統都非常關心台中的發展，台中有很多的資源，理論上應該有更好的進步空間跟更好的發展，所以一定會一起努力讓台中更好。

蔡英文昨天到台中市豐原區慈濟宮參拜，還逛廟東復興商圈，今天再到清水區鰲峰山健行，參拜紫雲巖觀音佛祖，也品嘗當地知名粉圓，與民眾親切互動。許多小英粉絲要求合影，蔡英文都來者不拒。

何欣純說，一路上小英總統健步如飛，一點都不喘，倒是因為風很大，她的頭髮被吹著亂七八糟，但小英總統的頭髮還蠻順的，一撥就整齊，很好奇不曉得她是怎麼護髮的。

她說，很開心，小英總統來台中感受到市民滿滿的熱情，還遇到很多毛小孩，「她很開心，我們也開心」