徐欣瑩勝選後的隱形危機 學者：藍營竹縣恐陷「紙上兵力」困境

國民黨新竹縣長初選由立委徐欣瑩和副縣長陳見賢競爭，最終由徐險勝。學者杜聖聰分析，徐欣瑩以50.6%險勝出線，但黨員票落後凸顯組織整合隱憂，而一清檔案風波重創陳見賢動員基礎，藍營恐出現有空軍、無陸軍困境。

銘傳大學廣電系主任杜聖聰分析，國民黨初選民調前夕，國發會解密文件遭政治粉專公開，直指陳見賢舊事。競辦雖以良民證抗辯稱冤，仍無力回天。事件不僅衝擊形象，更使組織動員信任基礎瞬間崩塌，基層盟友難以公開表態，數十年人情票由主動動員轉為沉默保留，形同被「封印」。

杜聖聰指出，雖徐欣瑩以73制民調權重翻盤，但黨員票僅43.2%，被陳見賢56.8%大幅壓制。數字直白說明，她的支持來自外部民意，不來自黨機器內部。民調是「空軍」，但縣長選舉靠的是里長、農會、廟宇委員、宗親網絡組成的「陸軍」。

杜聖聰說，陳見賢是這台機器唯一熟悉的操盤手，但一清檔案已讓他失去公開站台的能量。新竹縣政府與黨部若不投入實質資源填補，整合就只是口頭聲明：有空軍、無陸軍，終是紙上兵力。

至於多次被點名參選縣長的民進黨新竹縣黨部主委、竹北市長鄭朝方，杜聖聰分析，其父鄭永金深耕新竹縣逾40年，動員模式不插旗幟、不喊意識形態，靠的是宗親人際與客家聚落，一通電話換一批票，成本極低、轉化率極高，基層滲透密度遠超一般選前估算；加上鄭朝方治理竹北口碑，父子聯手成為藍營難以量化的綠色威脅。

不過，鄭家涉炒地爭議恐成罩門，若遭放大，恐由深耕地方轉為黑金家族攻擊框架。杜聖聰認為，選戰勝負不在民調，而在3項變數：1、陳見賢能否真正交出組織整合資源？2、國民黨縣黨部與縣府能否投入實質動員填補陸軍缺口？3、鄭家深耕竹縣40年的實蹟會不會被對手形塑成「弊案敘事」？答案未明，新竹縣長之爭就仍是一局活棋。