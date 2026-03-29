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先聯外再安內？徐欣瑩初選勝後先上凱道挺柯文哲 黨內整合時程受關注

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
國民黨新竹縣長初選由立委徐欣瑩勝出，選戰甫落幕，藍營整合壓力隨之浮現。圖／報系資料照
國民黨新竹縣長初選由立委徐欣瑩勝出，選戰甫落幕，藍營整合壓力隨之浮現。圖／報系資料照

國民黨新竹縣長初選由立委徐欣瑩勝出，選戰甫落幕，藍營整合壓力隨之浮現。徐昨表示將拜會副縣長陳見賢，不過今兩人未碰面。徐上午謝票後，下午未優先投入黨內整合，而是隨國民黨立院黨團「329上凱道」聲援民眾黨前主席柯文哲，呈現「先聯外、再安內」布局。

2026九合一選舉

國民黨此次初選採民調7成、黨員投票3成機制，最終加權計算，徐欣瑩以50.634％險勝陳見賢49.366％，差距不到1個百分點，選情高度膠著。選戰期間雙方攻防激烈，殺到刀刀見骨，也讓黨內裂痕浮上檯面 。

徐欣瑩今表示，接下來會積極拜訪縣長楊文科、副縣長陳見賢、議長張鎮榮及副議長王炳漢及各界意見領袖，向大家多多請益並凝聚共識，面對新竹縣五合一選舉，也會扮演好最強母雞角色，全力輔選。

另一方面，陳見賢今天起展開感恩之旅，向所有黨員逐一致謝。陳見賢團隊表示，他長期深耕地方，感謝黨員支持，將持續安排拜訪行程。至於何時與徐欣瑩會面，陳目前仍有既定行程，尚未安排碰面。

地方人士指出，徐欣瑩在初選勝出後，外界高度關注其如何消弭選戰期間與地方派系的裂痕。雖然徐欣瑩公開喊話要向陳見賢請益，展現整合誠意，但今日行程安排卻透露出不同的政治訊號。徐欣瑩選擇優先北上聲援柯文哲，並未立即留在地方修補與陳見賢的關係。

地方人士分析，徐欣瑩此舉意在穩固「藍白合」的外部助力，透過聲援柯文哲凝聚氣勢，試圖在黨內整合前先建立強大的外部聲勢。這種「先聯外、再安內」的策略，也讓地方派系觀察徐欣瑩是否有意藉由外部壓力，反過來加速藍營內部的整合節奏。

藍營人士分析，徐欣瑩雖成功出線，但初選期間累積的矛盾仍待化解，能否盡快與陳見賢及地方系統完成整合，將直接影響後續選戰動員能量。

此外，國民黨新竹縣黨部主委自陳見賢請辭後仍未定，現暫由邱國樑代理，至於主委後續人選，仍待黨中央決定。

新竹縣 楊文科 陳見賢 柯文哲 徐欣瑩 凱道

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