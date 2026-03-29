合體趙少康掃街！稱「一條吳興街可當選一席議員」 盼許原榮成松信即戰力

北市國民黨議員初選第一波登記落幕，第三選區（松山信義）新人面臨「5搶2」競爭激烈，擬參選人許原榮今日與中廣前董事長趙少康、前立委費鴻泰合體吳興市場拜票。趙表示，吳興街在他選議員是票倉之一，ㄧ條街就可選上一席議員，建設從他到前立委費鴻泰到現在許要接班未曾中斷，盼能讓許「即戰力」為民眾服務。

趙少康今陪同許原榮赴吳興市場掃街，趙回憶，吳興街是他最早的政治發源地，第一次選市議員吳興街一條街就開了一萬多票，「一條街就可以選上一個市議員。」不僅人口密度高、政治熱情也很高，今天除幫許原榮加油外，另一方面也是來感謝過去吳興地區在每一次選舉對他的支持。

趙少康也表示，許原榮在費鴻泰辦公室做了20年，幾乎信義、南松山區的里長，他每一個都服務過，現在擔任韓國瑜的辦公室主任，也或韓的器重，更特別幫許錄廣告，是韓國瑜唯一力挺的新人。

費鴻泰也說，許原榮擔任其助理期間，每一個巷弄都很熟，從自己到許一路為地方爭取利益，從民國70年至今歷經趙少康、到他現在要交棒給許原榮服務從未斷線，許是地方服務最熱誠、最能完成任務的候選人，這對地方建設絕對有幫助。

許原榮也表示，這次初選相當激烈，作為新人在年齡加權這部分差距較大，但對吳興街有特別的感情，很多建設都有參與到，並表示自己是「即戰力」，對松山信義非常熟悉，隨時可以上手；當選後不需要學習時間，馬上就能服務，盼選民能支持。

不過先前曾傳出許過去曾因酒駕受罰，許今也坦承，十多年前擔任助理時，曾經有因酒駕違法違規受罰，但當時沒有造成任何意外事故，「那次以後就以此為戒，甚至有人要喝酒我就會幫忙代駕，絕不再犯。」

中廣前董事長趙少康（左）、前立委費鴻泰（中）今天陪同台北市議員擬參選人許原榮（右）掃街拜票。記者胡經周／攝影

中廣前董事長趙少康（左）、前立委費鴻泰（右）今天陪同台北市議員擬參選人許原榮（中）掃街拜票。記者胡經周／攝影