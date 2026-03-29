【即時短評】徐欣瑩苦戰獲勝出線 藍營竹縣初選裂痕待修補

新竹縣國民黨縣長初選落幕，立委徐欣瑩憑藉高知名度與強勁民調聲量，擊敗深耕地方多年的副縣長陳見賢，拿下藍軍年底選戰門票。這場從年初打到三月底的黨內惡鬥，腥風血雨、爭議四起，徐欣瑩險勝，但這場勝利並不輕鬆，黨內地方裂痕如何修補，才是她真正的考驗。

陳見賢長期深耕地方組織，陸戰實力穩固，參選期間，他迅速整合議員、鄉鎮長與各地社團。相較之下，徐欣瑩倚仗國會資源，空戰聲量與知名度占優勢。她起初就警覺三成黨員投票可能成變數，因此定調要在全民調上拉開差距。

選戰後段，徐欣瑩請來台北市長蔣萬安拍攝影音力挺，十多位立委陪著到新竹掃街拜票，知名政治人物輪番站台，成功拉抬聲勢，民調數字一度拉開差距，讓陳見賢的組織優勢無從補救。空戰之力，顯然成為決勝關鍵。

然而，初選最具爭議的一幕，是全民調前夕，陳見賢被曝光一清管訓檔案，該檔案陳見賢表示未看過，也提出無刑事紀錄的良民證澄清，但徐欣瑩喊出黨中央應啟動排黑審查、暫停初選，在形象上對陳見賢造成衝擊，也讓部分黨員留下「徐欣瑩打得太狠」的觀感，但這場攻防留下的傷口，無法靠幾句「團結」口號輕易平復。

在新竹縣長黨內初選中，副縣長陳見賢在黨員投票階段以56%領先，徐欣瑩則取得43%的支持度。然而，隨後公布的三家民調結果皆由徐欣瑩勝出，使她成功透過民調翻盤。最終加權統計顯示，徐欣瑩以50.634%險勝陳見賢的49.366%，順利取得國民黨新竹縣長候選人提名。

徐欣瑩成功取得新竹縣長提名，但黨內裂痕已現。初選尾聲她與陳見賢幾乎徹底撕破臉，甚至彼此提告，雙方積怨之深，毫不掩飾。她下一步的難題是陳見賢的支持者能否回歸，地方組織能否轉化為徐欣瑩的助選動能。若陳系人馬消極配合，藍營基層動員將大打折扣，再強的空戰也難以彌補陸戰空缺。

初選勝出只是起點，大選的硬仗才剛開始。黨中央能否及時介入修補裂痕、陳見賢能否放下恩怨輔選、徐欣瑩能否展現足以讓對手心服的氣度與誠意，將決定年底選戰成敗。