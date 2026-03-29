將參選台中市北區市議員？ 陳柏惟：有數個地方討論中

民進黨台中市北區市議員擬提名2人，但因為原本已登記參選的吳文豪突然退選，導致提名出現空間。地方傳出前立委陳柏惟可能由中央黨部徵召，但陳柏惟上午語帶保留，表示的確有人聊起，也有參選北屯和他縣市的討論，目前「不排除一切可能性」。

民進黨台中第九選區（北區）登記參選人為現任議員陳俞融、新人吳文豪，不過吳文豪因胞弟出車禍半身不遂，需要照顧家庭，因此退選。對此，台中市黨部主委許木桂表示，是否徵召將由中執會、選對會決定；如果仍無人參選，則為從缺。

台中市北區應選3名議員，目前為陳俞融及國民黨的陳政顯、陳文政，3人均拚連任，民進黨本屆將提名2席，現在少掉1人，可能會再徵召1人。