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李四川出席同濟會北二區大會 高呼回新北跟大家一起拚
2026選戰加溫，國民黨新北市長參選人李四川今出席「國際同濟會台灣總會北二區」年度大會，與區主席林裕哲及各界代表一同宣導反毒、反暴力，並走訪各攤位和鄉親互動，現場有民眾高喊「凍蒜！」、「市長加油！」，李四川也表示，期盼今年年底，能夠回到新北市，跟各位一同來打拼，讓新北市成為安居樂業的城市。
2026九合一選舉
李四川致詞時回憶起擔任台北縣副縣長及新北市副市長期間，每逢颱風侵台，他親守北107線坐鎮指揮，而北二區同濟會總是第一時間響應，捐贈救災器材、出錢出力，令他至今感念在心。
他提到，過去和新北市合辦長達13年的「寒冬問暖」捐血活動，以及同濟會長期深入校園推動反毒、環保與反詐騙宣導，肯定同濟會以「寓教於樂」的方式守護弱勢、協助市政，也期盼今年年底，能夠回到新北市，跟各位一同來打拼，讓新北市成為安居樂業的城市。
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