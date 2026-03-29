又1人選曝光！繼徵召韓瑩參選宜蘭市長 民進黨勸進吳亞蓁戰礁溪鄉長

民進黨視宜蘭縣為2026選舉一級戰區，卻在宜蘭市、礁溪鄉及頭城鎮長遲遲沒有適合的參選人，綠營繼前天徵召黨發言人韓瑩參選宜蘭市長，礁溪鄉是下個要處理的重要選區。據了解，蘇系子弟兵吳亞蓁是目前地方有共識人選，但她意願不高，近日不排除透過蘇系大老由前行政院長蘇貞昌勸進參戰。

本報記者採訪吳亞蓁表示，確實有人口頭跟她提及這件事，但「太突然了」，她自從高中畢業後就一直在台北及新北的時間比較長，都會型選戰與地方型不同，如今蘇巧慧正拚戰新北市長，她身為蘇系，要幫忙打這一戰。

吳亞蓁礁溪鄉人，53歲，高中畢業後就讀東吳政治系，曾在民進黨台北縣黨部擔任幹事，一路從基層黨工到黨部執行長、中央黨部婦女部副主任、民進黨中執委；她有選務經驗，曾參與蔡英文總統參選新北市長、總統及蘇貞昌院長、游錫堃院長參選新北市長的輔選工作，目前是民進黨立委張宏陸的國會辦公室主任。

在很多政治事務造勢場合，經常看到吳亞蓁拿著麥克風為公投等法案大聲吶喊，2022年以「蓁愛板橋」投入板橋區議員的黨內初選，可惜起步比較慢，民調最後未能出線。

民進黨為了礁溪鄉長參選人，曾詢問黨籍鄉代均無意願，也探詢部分地方人士都興趣缺缺，最後點名勸進吳亞蓁，而且民進黨已經徵詢地方意見領袖，吳是一致有共識的適合人選，近日不排除請蘇蘇貞昌幫忙勸進。

綜觀，民進黨在宜蘭縣選戰整體布局，縣長參選人林國漳從無意參選，經總統賴清德勸進1年才點頭，宜蘭市長參選人韓瑩是蘇澳人，去年底被點名時也無意參戰，直到最近同意於前天徵召；吳亞蓁是否也同一模式，最後代表礁溪披戰袍，讓地方相當關注。

礁溪鄉觀光產經蓬勃發展，是宜蘭唯一人口數人幅成長的鄉鎮，長年來並非國民黨與民進黨主導選戰，而是地方「吳派」與「林派」的廝殺戰場，因人口成長，縣議員席次可望從2席增為3席，宜蘭縣重要戰區。

礁溪鄉此次選情複雜，現任鄉長張永德8年任滿轉戰縣議員，國民黨鄉代會主席游見璋表態參選鄉長、泛藍色彩的鄉民代表莊漢銘也有意投入選戰。吳亞蓁若點頭參選，地方上被歸納為吳派，不容小覷。

民進黨繼前天徵召發言人韓瑩參選宜蘭市長後，礁溪鄉是下個要處理的重要選區。據了解，蘇系子弟兵吳亞蓁是目前地方有共識的人選，不排除由前行政院長蘇貞昌勸進參戰。圖／翻攝吳亞蓁臉書