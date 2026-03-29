獨／高雄市長參選人+1 律師張靜宣布要為小黨的尊嚴而戰

2026高雄市長藍綠參選人底定，將由立委柯志恩及賴瑞隆出戰。曾因前總統蔡英文論文案入獄服刑的司法改革黨主席張靜今天也宣布參選高雄市長。他表示，面對2026年地方選舉，司法改革黨不能再坐以待斃；為了小黨的生存與尊嚴，決定投身今年高雄市市長的選舉，希望在高雄這塊民主聖地，化不可能為可能。

司法改革黨近年在高雄相當活躍，多次與民眾黨高雄市黨部聯手舉辦活動。張靜批評，民眾黨前主席柯文哲被羅織入獄，甚至面臨17年的重判；前時代力量黨主席徐永明也因SOGO案遭到重判。政黨運作、選舉拜票，收受政治獻金本是民主政治運作的常態，但在現今台灣，只要政治聲望威脅到執政黨，獻金隨時可以被扭曲成政治收賄。

張靜表示，藍綠兩大黨長期輪流執政，早已將司法資源與政商關係盤根錯節地綁定在一起，容不下真正能監督他們的第三勢力，更容不下一個多元、透明的政黨文化。尤其在台灣實施單一選區兩票制，立委席次減為113席，分為區域79席與不分區34席，配合公職人員選舉罷免法的修正，小政黨要選上區域立委及不分區立委難上加難。

張靜說，小政黨有許多好的訴求與政見，在沒有立法委員席次的情況下，都是空談，完全沒有付諸實現的能力。依照民進黨過去從黨外到執政的歷史經驗，必須從地方縣市長選舉做起，從地方包圍中央，有地方執政權才能從各地方的小內閣吸納人才，逐漸累積政治資源，小政黨才有生存空間，慢慢發展到取得不分區或分區立委席次。

張靜過去曾擔任法官及檢察官，資深媒體人彭文正質疑蔡英文論文造假，委請律師張靜提起「確認博士論文不存在之訴」，2022年台北地院開庭時，張靜因當庭斥法官「混蛋」而挨告，北院依公然侮辱罪判處罰金8千元，張靜入獄服刑，寧願坐牢也不繳罰金。此外，過去張靜也曾宣布參選2022總統大選，但最後未參選。