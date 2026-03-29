議員初選後蘇巧慧再啟市場拜票 今到「四川路」有深意？

民進黨新北市議員初選結束後，新北市長參選人蘇巧慧再次啟動掃街行動，今天到板橋、土城交界位於「四川路」旁的瑞億市場引發聯想。蘇巧慧表示，今天來到板橋、土城交界這裡，是要再次向大家介紹完整的新北隊，未來會集合所有議員力量，向市民證明他們是值得信賴與依賴且最有戰力的新北隊。

包括蘇巧慧與國民黨新北市參選人李四川都已展開陸戰交鋒，民進黨新北市議員初選日前結束，蘇巧慧28日起再度啟動掃街行程，陪著所有通過初選議員再度走入市場。

蘇巧慧今天表示，他們一直以來都是陸戰、空戰齊發並重，在議員初選完成之後，很自然的啟動第二輪市場掃街，向鄉親報告政見。

蘇巧慧說，昨天他們在汐止介紹完整的汐止隊，今天土城隊、板橋隊也一起出現，包括土城隊的高乃芸、吳昇翰，卓冠廷、廖宜琨、彭一書，還有板橋隊的戴瑋姍、山田摩衣、黃淑君、李昆穎，還有陳俊諺，未來會集合所有議員的力量，向市民鄭重的推出這支值得新北信任、值得依賴，且最有戰力的新北隊。