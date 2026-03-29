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黃國昌競辦批只會喊口號 蘇巧慧：政見都是大家需要的

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天到板橋土城交界的瑞億市場掃街。記者葉德正／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天到板橋土城交界的瑞億市場掃街。記者葉德正／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧已推出多項社會福利政見，但遭到民眾黨新北市長參選人黃國昌競總認為只是喊口號。蘇巧慧今天到板橋、土城交界的瑞億市場掃街時回應，她目前推出的政見都是長輩小孩能直接用到，減輕三明治爸媽負擔，都是大家迫切需要的。

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蘇巧慧說，她推出的六大社會福利政見，從小朋友的免費營養午餐，減輕醫療負擔，一直到長輩裝假牙、升級敬老卡，都是徵詢許多現任議員們，長年監督新北市政府，並傾聽基層民意，中間也有評估中央、地方的政策，並衡量市府財力後，很負責任提出。

蘇巧慧說，這些政策政見都是大家日常生活所需，雖然是小事但是可以直接用到，而且長輩、小孩顧好之後，中間的三明治爸媽負擔也會減輕很多。

蘇巧慧說，大家都是想要讓新北市更好，其實我們政策、政見方向一致，可以多一點互相鼓勵、互相討論，不需要謾罵、攻擊，大家一起想方法，讓新北市民可以得到真正的福利，也是她未來選戰的方向和節奏。

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