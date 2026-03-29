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國民黨新竹縣長初選 徐欣瑩民調逆轉險勝落淚

聯合報／ 記者郭政芬王駿杰屈彥辰／連線報導
國民黨新竹縣長初選揭曉，立委徐欣瑩（右）以一點三個百分點險勝，她當場哽咽落淚，對手、竹縣副縣長陳見賢表情嚴肅。記者郭政芬／攝影
國民黨新竹縣長初選揭曉，立委徐欣瑩（右）以一點三個百分點險勝，她當場哽咽落淚，對手、竹縣副縣長陳見賢表情嚴肅。記者郭政芬／攝影

國民黨新竹縣長初選廝殺，立委徐欣瑩昨在黨員得票一路落後的驚險局面下，靠民調逆轉，以一點三個百分點險勝對手、副縣長陳見賢，將獲國民黨提名參選。徐激動落淚，陳拍手致意但表情嚴肅。面對初選競爭裂痕，徐欣瑩說之後將拜會陳見賢，尋求整合團結。

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藍營人士表示，徐欣瑩勝出，讓原本地方盛傳「徐欣瑩落敗會脫黨參選」的擔憂解除危機；但徐欣瑩和陳見賢的差距微小，新竹縣能否在初選後順利整合，將是國民黨主席鄭麗文更大的考驗。

身兼民進黨新竹縣黨部主委的竹北市長鄭朝方，多次被點名參選縣長。鄭朝方昨說，尊重初選結果，民進黨將審慎評估，提出最了解地方、具創新思維與執行力的人選。

新竹縣長楊文科兩任將屆滿，國民黨以民調、黨員投票「七三制」決定提名人選，徐欣瑩和陳見賢為爭取出線，連月來攻防不斷，徐多次主張改採全民調，甚至以對手「黑歷史」要求暫停初選，陳見賢以「良民證」自清，反指徐抹黑、對黨不忠。

雙方經過連續三天電話民調後，昨天黨員投票時頻傳爭議，尖石鄉投票所多出五十張空白選票，最後由黨部清點封存；部分投票所外有攝影設備，引起黨員疑慮。

昨黨員投票率五四．七一％，下午四時起十三鄉鎮市陸續開票，陳見賢一路領先徐欣瑩，最後陳拿下二八七○票、五六．七七五％，徐獲得二一八五票、四三．二二五％；縣黨部隨後公布三家電話民調政黨互比、黨內互比結果，三家民調都由徐欣瑩勝出。

依照民調、黨員投票七三制換算，徐欣瑩初選成績為五○．六三四％，陳見賢為四九．三六六％，徐在黨員投票落後下，靠民調扳回一城，以一點三個百分點勝出，在場支持者歡呼。

徐欣瑩則是一度哽咽到無法言語，她說，打完一場艱困的仗，心中只有謙卑與感恩，她向陳見賢致意，稱初選結束了，藍營真正的對手不再是黨內，而是民進黨這個集結黨政司法媒體，將資源握在手中的大魔王。

陳見賢先拍手致意，簡短致詞「恭喜徐欣瑩，國民黨加油，新竹縣加油」，隨後離場。

徐欣瑩說，她會與陳見賢聯繫，拜會對方並聽取意見，以最大的誠意爭取黨內團結合作；她會扮演新竹縣「最強母雞」，帶領各級民代與鄉鎮市長力拚勝選。

楊文科 鄭麗文 鄭朝方

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