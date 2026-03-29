聽新聞
0:00 / 0:00

綠推韓瑩角逐宜蘭市 藍陳美玲：兢兢業業

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭報導

民進黨推出發言人韓瑩參選宜蘭市長，對戰國民黨尋求連任的現任市長陳美玲。陳美玲昨表示，選舉一定有對手，自己就是兢兢業業做好當下工作，帶領宜蘭市繼續前進；韓瑩坦言，責任重大，會謹慎努力面對選戰。

2026九合一選舉

宜蘭市是縣治所在地，屬於文教區，市民約九萬五千人，選民結構藍略大於綠，歷任市長幾乎都出自藍營，近幾屆民進黨只有江聰淵成功當選並連任。

陳美玲曾任七屆市民代表，基層實力深厚，四年前轉換跑道以二萬五百餘票，百分之四十五得票率，成為宜蘭市第一位女市長。

地方人士觀察，韓瑩雖然是宜蘭女兒，但在地經營不如已深耕超過卅年的陳美玲，加上宜蘭市藍大於綠結構，恐怕會有一番苦戰，但她擁有年輕、高學歷的優勢，也有機會吸引到年輕族群選票，為選戰加分。

韓瑩前晚接受徵召後，昨早立即與黨籍縣長參選人林國漳合體參與活動。她說，對手是尋求連任的市長，很多人都說是不可能的任務，但她相信自己有國際外交長才和經濟專業，可提供市民不一樣選擇。

陳美玲昨表示，自己就任市長三年多，腳踏實地做每一件事，市政成績有目共睹，無論建設、觀光、文化、教育，都讓市民很有感。年底選戰一定會有對手，就是兢兢業業做好當下工作，帶領宜蘭市繼續前進、繼續進步。

林國漳 江聰淵 宜蘭 韓瑩 陳美玲

延伸閱讀

民進黨「新人刺客」參選坦言責任重大 藍營宜蘭市長陳美玲回應了

彰化市長提名 藍2人相爭選情添變

苗栗頭份市長 國民黨內參民調 張淑芬險勝徐功凡

韓瑩獲民進黨徵召 返鄉參選宜蘭市長

相關新聞

國民黨新竹縣長初選 徐欣瑩民調逆轉險勝落淚

國民黨新竹縣長初選廝殺，立委徐欣瑩昨在黨員得票一路落後的驚險局面下，靠民調逆轉，以一點三個百分點險勝對手、副縣長陳見賢，將獲國民黨提名參選。徐激動落淚，陳拍手致意但表情嚴肅。面對初選競爭裂痕，徐欣瑩說之後將拜會陳見賢，尋求整合團結。

綠推韓瑩角逐宜蘭市 藍陳美玲：兢兢業業

民進黨推出發言人韓瑩參選宜蘭市長，對戰國民黨尋求連任的現任市長陳美玲。陳美玲昨表示，選舉一定有對手，自己就是兢兢業業做好當下工作，帶領宜蘭市繼續前進；韓瑩坦言，責任重大，會謹慎努力面對選戰。

竹縣長初選殺到見骨…徐欣瑩險勝1個百分點 國民黨人士籲鄭麗文速做這事

國民黨新竹縣長初選今晚出爐，黨員投票加上民調，立委徐欣瑩獲得50.634％，新竹縣副縣長陳見賢獲得49.366％，徐以1%差距險勝陳。藍營人士分析，徐欣瑩出線讓地方盛傳其脫黨參選的危機解除，但未來能否成功整合陳見賢支持者，將是重要關鍵，國民黨主席鄭麗文以及黨中央應迅速整合地方意見，安撫陳見賢支持者的情緒。

揪黨內吃羊肉爐…柯文哲被酸忽視吃素新人 陳彥廷還原真相：我吃很飽

民眾黨前主席柯文哲涉京華城等案，一審被判有期徒刑17年，民眾黨號召明（29）日上凱道聲援。今（28）日凌晨，柯文哲與民眾黨黨主席黃國昌率團，與黨內小雞一起吃羊肉爐，畫面曝光後，部分網友卻指同行的新北市議員參選人陳彥廷茹素，疑似被晾在一邊、只能乾坐發呆。對此，陳彥廷也發聲澄清自己是鍋邊素...

徐欣瑩代表國民黨選竹縣長 鄭朝方：民進黨將提最了解地方的人選

國民黨新竹縣長黨內初選結果今日出爐，立委徐欣瑩以50.634%贏過陳見賢的49.366％，徐欣瑩將代表國民黨參選新竹縣長。對此，民進黨竹縣黨部主委、竹北市長鄭朝方回應，對初選結果表示尊重，將提出最了解地方、具備創新思維與執行力的適當人選。

國民黨新竹縣長初選廝殺 裂痕怎修補？徐欣瑩：將拜會陳見賢

國民黨新竹縣長黨內初選結果今日出爐，立委徐欣瑩在歷經黨員投票一路落後的驚險局面下，最終靠著民調大逆轉，以1.3%的差距險勝對手副縣長陳見賢。徐欣瑩在受訪時情緒激動，外界關注如何修補初選期間的競爭裂痕，徐欣瑩則回應，將會拜會陳見賢、聽取陳的意見，並傾聽各界寶貴的意見、整合新竹縣團結。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。