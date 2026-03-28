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竹縣長初選殺到見骨…徐欣瑩險勝1個百分點 國民黨人士籲鄭麗文速做這事

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨新竹縣長初選結果出爐，雖然在黨員投票下陳見賢領先，但三家民調公司陳見賢都輸，最終統計，徐欣瑩拿下50.634%，陳見賢49.366%，由徐欣瑩獲勝，代表參選年底新竹縣長。記者郭政芬／攝影
國民黨新竹縣長初選結果出爐，雖然在黨員投票下陳見賢領先，但三家民調公司陳見賢都輸，最終統計，徐欣瑩拿下50.634%，陳見賢49.366%，由徐欣瑩獲勝，代表參選年底新竹縣長。記者郭政芬／攝影

國民黨新竹縣初選今晚出爐，黨員投票加上民調，立委徐欣瑩獲得50.634％，新竹縣副縣長陳見賢獲得49.366％，徐以1%差距險勝陳。藍營人士分析，徐欣瑩出線讓地方盛傳其脫黨參選的危機解除，但未來能否成功整合陳見賢支持者，將是重要關鍵，國民黨主席鄭麗文以及黨中央應迅速整合地方意見，安撫陳見賢支持者的情緒。

2026九合一選舉

國民黨新竹縣長初選採「3成黨員投票、7成民調」，今晚結果顯示，黨員投票加上民調，徐欣瑩獲得50.634％、陳見賢為49.366％。徐欣瑩將代表國民黨角逐2026新竹縣長選舉。

徐欣瑩初選出線，她表示，黨內競爭的勝負，從來就不是真正的勝負。她將會拜會陳見賢、聽取陳的意見，並傾聽各界寶貴的意見、整合新竹縣團結。

藍營人士表示，國民黨新竹縣長提名黨內初選揭曉，有點出乎意料，最後由徐欣瑩「黨員投票落後、民調領先」勝出，但徐欣瑩和陳見賢的差距僅1個百分點，新竹縣能否在初選後順利整合，將是黨主席鄭麗文與黨中央更大的考驗。這次勝負的關鍵反而在黨員票，原本各界認為議長陳見賢擔任黨部主委長達8年，今年2月才為了參選辭去主委，黨員票應該「攬牢牢」，沒想到自主黨員成為最後關鍵，陳見賢獲2870票，僅以685票之差，超過徐欣瑩的2185票。黨員票贏得不夠多，是陳見賢惜敗關鍵。

該人士指出，徐欣瑩勝出，讓原本地方盛傳「徐欣瑩落敗會脫黨參選」的擔憂解除危機。從民調觀察，國民黨在新竹縣的基本盤本就遠大於民進黨，徐欣瑩在爭取中間選民以及民眾黨支持者更有優勢，國民黨守住新竹縣應可更樂觀。

該人士提醒，此次新竹縣的初選殺到刀刀見骨，徐欣瑩在民調前還提出「黑道說」，對手鄭朝方的基層實力與形象都不差，陳見賢支持者最後能否成功整合，將是未來重要的關鍵。

該人士說，國民黨在新竹縣已連續執政25年，也是北台灣執政拼圖重要的一塊，此次初選國民黨基層已經呈現嚴重對立與仇恨對峙的狀態，徐欣瑩與陳見賢支持者的情緒恐怕短時間內也難以癒合，鄭麗文以及黨中央應迅速整合地方意見，安撫陳見賢支持者的情緒，徐欣瑩的支持者也應該「高興一晚就好」，避免初選的分裂成為日後大選的隱憂，甚至讓民進黨見縫插針，波及到地方議員的選情。

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