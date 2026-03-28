揪黨內吃羊肉爐…柯文哲被酸忽視吃素新人 陳彥廷還原真相：我吃很飽

民眾黨前主席柯文哲涉京華城等案，一審被判有期徒刑17年，民眾黨號召明（29）日上凱道聲援。今（28）日凌晨，柯文哲與民眾黨黨主席黃國昌率團，與黨內小雞一起吃羊肉爐，畫面曝光後，部分網友卻指同行的新北市議員參選人陳彥廷茹素，疑似被晾在一邊、只能乾坐發呆。對此，陳彥廷也發聲澄清自己是鍋邊素，「吃的很開心、很飽」，並感謝大家關心他的晚餐。

柯文哲今日在社群平台Threads分享影片，與黃國昌率黨內同仁一同吃羊肉爐，新北市板橋區議員參選人林子宇、土樹三鶯區議員參選人吳亞倫、汐金萬區議員參選人陳語倢及三重蘆洲區市議員參選人陳彥廷等人皆到場。

然而，網友卻認為陳彥廷是素食者，很可能沒有額外為他準備素食餐點，質疑陳彥廷因沒東西可吃，所以只能乾坐在桌前，連面前的碗都是空的，「最左邊那個陳彥廷是吃素的，連他能吃的小東西也沒有備給他」、「柯團隊明明知道陳彥廷吃素，然後還帶他去吃羊肉爐」。也有人懷疑是否涉及霸凌，「帶吃素的陳彥廷去吃羊肉爐，說他沒被霸凌還真的很難相信」、「你們484霸凌他，全部都在動筷，就只有他雙眼失神」。

對此，陳彥廷今日也在臉書發文還原當天狀況，他表示，昨日參加民眾黨舉辦的選務課程後，兩位主席帶著新北的大家庭一起吃宵夜。「我是吃鍋邊素，我的碗空空的是因為菜盤才剛上，湯還沒滾，菜都丟下去後，幾乎都是我吃的，吃的很開心、很飽」，並感謝大家關心他的晚餐。

陳彥廷也附上一張在桌前做筆記的照片，提到「我寫筆記的速度，跟不上柯主席講話的速度」，以及民眾黨同仁們的大合照，可見當日用餐氣氛融洽。