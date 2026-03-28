徐欣瑩代表國民黨選竹縣長 鄭朝方：民進黨將提最了解地方的人選

國民黨新竹縣長黨內初選結果今日出爐，立委徐欣瑩以50.634%贏過陳見賢的49.366％，徐欣瑩將代表國民黨參選新竹縣長。對此，民進黨竹縣黨部主委、竹北市長鄭朝方回應，對初選結果表示尊重，將提出最了解地方、具備創新思維與執行力的適當人選。

民進黨鄭朝方多次被外界點名，認為是黨內最強母雞，對此鄭朝方皆未正面回應。對於今天晚間國民黨將推出徐欣瑩參選新竹縣長，鄭朝方回應，「我們對於國民黨新竹縣長初選結果表示尊重。」

鄭朝方表示，社會各界也十分關心民進黨在新竹縣長人選提名的進度。中央黨部將依循機制，廣納各方建言與優秀人才，審慎評估並提出最了解地方、具備創新思維與執行力的適當人選，為新竹縣帶來嶄新局面。

鄭朝方說，我們將全力爭取縣民的認同與支持，推動有感且有溫度的政策，讓新竹縣實現「建設有感，看見改變」。