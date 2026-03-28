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國民黨新竹縣長初選廝殺 裂痕怎修補？徐欣瑩：將拜會陳見賢

聯合報／ 記者郭政芬王駿杰／新竹即時報導
徐欣瑩在現場情緒激動，外界關注如何修補初選期間的競爭裂痕，徐欣瑩則回應，將會拜會陳見賢、聽取陳的意見，並傾聽各界寶貴的意見、整合新竹縣團結。記者郭政芬／攝影
徐欣瑩在現場情緒激動，外界關注如何修補初選期間的競爭裂痕，徐欣瑩則回應，將會拜會陳見賢、聽取陳的意見，並傾聽各界寶貴的意見、整合新竹縣團結。記者郭政芬／攝影

國民黨新竹縣長黨內初選結果今日出爐，立委徐欣瑩在歷經黨員投票一路落後的驚險局面下，最終靠著民調大逆轉，以1.3%的差距險勝對手副縣長陳見賢。徐欣瑩在受訪時情緒激動，外界關注如何修補初選期間的競爭裂痕，徐欣瑩則回應，將會拜會陳見賢、聽取陳的意見，並傾聽各界寶貴的意見、整合新竹縣團結。

2026九合一選舉

針對外界關注如何修補初選期間的競爭裂痕，徐欣瑩表示，選戰過程我方陣營有很多資訊是在網路上看到，今天結果揭曉，會以最大的誠意向黨員同志與陳見賢，爭取大家的團結合作，這也是對方陣營也一直強調「團結的國民黨」。

徐欣瑩說，新竹縣在未來的「五合一」大選中，她必須扮演「最強母雞」的角色，帶領各級民代與鄉鎮市長全力輔選，會傾聽各界寶貴的意見、整合新竹縣團結。

媒體追問「未來有可能邀請陳見賢進入團隊嗎？」徐欣瑩表示，她將會拜會陳見賢、聽取陳見賢的意見想法，未來有任何的情況，會再跟外界報告，今天結束後就會跟陳見賢聯繫。

媒體詢問徐欣瑩的心情？徐欣瑩說， 2026國民黨要推出候選人，她認為要推出得到最廣大民意支持的候選人，今天此結果她非常感謝黨員同志，以及新竹縣的縣民，大家對她的這種支持，「讓我們一起打贏這場初選。」

徐欣瑩向支持者鞠躬，謝謝這些日子的支持。她的初選對手陳見賢則拍手祝福。記者郭政芬／攝影
徐欣瑩向支持者鞠躬，謝謝這些日子的支持。她的初選對手陳見賢則拍手祝福。記者郭政芬／攝影

立委徐欣瑩以 1.3% 的差距險勝對手副縣長陳見賢，她感動得落淚。記者郭政芬／攝影
立委徐欣瑩以 1.3% 的差距險勝對手副縣長陳見賢，她感動得落淚。記者郭政芬／攝影

國民黨新竹縣長黨內初選結果今日出爐，立委徐欣瑩在歷經黨員投票一路落後的驚險局面下，最終靠著民調大逆轉，以 1.3% 的極微小差距險勝對手副縣長陳見賢。記者郭政芬／攝影
國民黨新竹縣長黨內初選結果今日出爐，立委徐欣瑩在歷經黨員投票一路落後的驚險局面下，最終靠著民調大逆轉，以 1.3% 的極微小差距險勝對手副縣長陳見賢。記者郭政芬／攝影

初選 新竹縣 國民黨 徐欣瑩 陳見賢

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