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藍竹縣長初選徐欣瑩勝出！對手陳見賢喊「國民黨加油」 楊文科籲團結

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國民黨新竹縣長初選揭曉！民調領先、黨員投票落後 徐欣瑩勝出當場落淚

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藍營竹縣長初選徐欣瑩勝出！對手陳見賢喊「國民黨加油」 楊文科籲團結

聯合報／ 記者郭政芬王駿杰／新竹即時報導
初選結果，雖然在黨員投票下陳見賢領先，但三家民調公司陳見賢都輸，最終統計，徐欣瑩拿下50.634%，陳見賢49.366%，由徐欣瑩獲勝，代表參選年底新竹縣長。記者郭政芬／攝影
初選結果，雖然在黨員投票下陳見賢領先，但三家民調公司陳見賢都輸，最終統計，徐欣瑩拿下50.634%，陳見賢49.366%，由徐欣瑩獲勝，代表參選年底新竹縣長。記者郭政芬／攝影

國民黨新竹縣長初選今天進行黨員投票，副縣長陳見賢與立委徐欣瑩各有支持者簇擁，戰況激烈。今天下午先公布黨員投票結果，再公布民調結果，最後依照七三制決定提名人選。初選結果，雖然在黨員投票下陳見賢領先，但三家民調公司陳見賢都輸，最終統計，徐欣瑩拿下50.634%，陳見賢49.366%，由徐欣瑩獲勝，代表參選年底新竹縣長。

2026九合一選舉

艾普羅民意調查股份有限公司民調顯示，政黨對比部分，徐欣瑩437.970、陳見賢380.784；黨內互比部分，徐欣瑩479.296、陳見賢381.584。

公信力民調顯示，政黨對比部分，徐欣瑩446.891、陳見賢345.926；黨內互比部分，徐欣瑩466.892、陳見賢317.958。

世新大學知識經濟發展研究院民意調查研究中心民調顯示，政黨對比部分，徐欣瑩453.981、陳見賢447.842；黨內互比部分，徐欣瑩447.097、陳見賢392.742。

黨員投票部分，總選舉人數9312、投票數5095、投票率54.71%、無效票數40、有效票數5055、徐欣瑩得到2185票、陳見賢2870票。

徐欣瑩得知自己勝出黨內初選，致詞時一度激動哽咽到無法言語，她說，今天打完一場非常艱困的仗，能走到這一步，心中只有「謙卑與感恩」。

她要向陳見賢致意，初選結束了，彼此都是為了竹縣更美好未來努力，黨內競爭的勝負從來就不是真正的勝負，藍營真正的對手不再是黨內，而是民進黨這個集結黨政司法媒體，將資源握在手中的大魔王，今天的勝利，代表的是竹縣鄉親與黨員同事賦予她的責任與使命，她會加倍努力去完成對大家所有的承諾。

陳見賢說，恭喜徐欣瑩，他只有一句話，國民黨加油，新竹縣加油。

新竹縣長楊文科說，徐欣瑩與陳見賢都是很好的參選人，國民黨公開公平公正方式來舉行初選，這結果黨內同志都要接受，選出參選人後，大家要團結合作贏得年底縣長選舉。

初選結果，雖然在黨員投票下陳見賢領先，但三家民調公司陳見賢都輸，最終統計，徐欣瑩拿下50.634%，陳見賢49.366%，由徐欣瑩獲勝，代表參選年底新竹縣長。記者郭政芬／攝影
初選結果，雖然在黨員投票下陳見賢領先，但三家民調公司陳見賢都輸，最終統計，徐欣瑩拿下50.634%，陳見賢49.366%，由徐欣瑩獲勝，代表參選年底新竹縣長。記者郭政芬／攝影

新竹縣 楊文科 國民黨 陳見賢 徐欣瑩 民進黨

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