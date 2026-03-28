仍有翻盤可能…國民黨新竹縣初選黨員投票 陳見賢56.78%力壓徐欣瑩

國民黨新竹縣長初選結果今天揭曉，新竹縣副縣長陳見賢與立委徐欣瑩競爭激烈，黨員投票今天下午5點半揭曉，最終結果，陳見賢獲2870票，以685票之差超過徐欣瑩的2185票。有效票共5055票，陳見賢拿下56.78％、徐欣瑩43.22%。

國民黨新竹縣長初選今天下午開票，新竹縣副縣長陳見賢於下午5點半抵達國民黨新竹縣黨部，媒體問他心情，他笑著回「選舉都是高潮迭起！請大家稍安勿躁」。立委徐欣瑩也到場，支持者歡呼聲不斷。黨部於現場宣布陳見賢拿下黨員投票時，現場支持者爆出一陣歡呼聲，氣氛相當熱烈。

不過，立委徐欣瑩的支持者則認為，黨員投票僅佔總成績3成，關鍵仍在接下來公布的民調結果，由於民調占比高達7成，整體選情仍有翻轉可能，最終結果仍待民調數據揭曉後才能定案。

黨員投票計票部分，新竹縣長黨員投票選舉人數共9312人，總投票人數為5055人，共在13鄉鎮設置投票所。根據投票結果，陳見賢拿下竹北、芎林、關西、新埔、橫山、寶山、北埔、五峰、峨眉、尖石、竹東等。徐欣瑩僅拿下新豐和湖口兩區。

根據開票結果，幾個重點鄉鎮為竹北市陳見賢582票、徐欣瑩448票；竹東鎮陳見賢427票、徐欣瑩293票；湖口鄉陳見賢251票、徐欣瑩票350票、新豐鄉陳見賢173票、徐欣瑩372票；新埔鎮陳見賢206票、徐欣瑩204票；關西鎮陳見賢332票、徐欣瑩177票。

此次初選採「3成黨員投票、7成民調」的方式計算總成績，最終將決定代表國民黨角逐2026新竹縣長選舉的人選。接下來將公布三家民調機構的調查結果，並依照「黨員投票3成、民意調查7成」的計算方式，統整最終成績，對外公布國民黨新竹縣長初選結果。

徐欣瑩在黨員投票拿下新豐和湖口兩區。記者郭政芬／攝影

新竹縣副縣長陳見賢抵達新竹縣國民黨黨部，與民眾握手致意。記者郭政芬／攝影

立委徐欣瑩在胞弟的陪同下也抵達黨部。記者郭政芬／攝影

民眾黨議員林碩彥也到新竹縣國民黨黨部看開票，與陳見賢一起比讚。記者郭政芬／攝影