參選彰化縣長被民眾黨否認 蔡壁如仍「思考」為黨爭榮譽

民眾黨彰化縣黨部曾否認前立委蔡壁如將代表民眾黨參選彰化縣長，但蔡壁如今天下午仍在彰化大談是否選彰化縣長的話題，並強調在柯文哲被判重刑後，民眾黨是否會因此萎縮或泡沫化，是她思考如何為黨來爭取「榮譽」的想法。

蔡壁如及精神科醫師蘇偉碩、新北市前經發局長施威全，今天下午共同出席在彰化市舉辦的「從京華城案看都市計畫法制爭議與司法誤解」記者會，在出席貴賓名牌，則有民眾黨彰化縣黨部主委温宗諭，但温宗諭未出席。由於民眾黨彰化縣黨部日前才發新聞稿否認蔡壁如將代表民眾黨選彰化縣長的說法。

民眾黨彰化縣黨部主席温宗諭表示，對於此一記者會，縣黨部事前完全不知情，也未收到任何邀請通知。

彰化縣近來出現不少支持蔡壁如參選彰化縣長的圖卡，民眾黨彰化縣黨部立即發出新聞稿否認。蔡壁如今天為此提出說明，她說，因為主委沒有問她，她也沒跟主委說，當時當然是否認。在過了一段時間，最近柯文哲被判重罪，很多人關心民眾黨是不是就會泡沫化，或者是從此就會被萎縮掉，她才思考如何為黨來爭取榮譽的想法。